Для гостей чемпионата мира по футболу в Самаре сделают плавучие гостиницы

САМАРА, 9 фев — РИА Новости. В период проведения чемпионата мира по футболу для гостей в Самаре будут организованы плавучие гостиницы, сообщил в пятницу журналистам врио руководителя департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев.

"Сейчас многие операторы уже договариваются с круизными компаниями для того, чтобы на период чемпионата мира использовать в том числе и флот как плавучие гостиницы", — сказал Мальцев на пресс-конференции, посвященной открытию регионального туристического форума в Самаре.

Он добавил, что пока объем номерного фонда в Самарской области позволяет удовлетворить требования FIFA, но не исключил того, что в последующем у региона появится потребность в дополнительных средствах размещения.

"Учитывая, что реализация билетной программы идет достаточно активно, мы понимаем, что спрос будет достаточно серьезный. Вполне возможно, что по гостиницам у нас будет определенная потребность. В последующем будем смотреть", — рассказал Мальцев. По его словам, на сегодняшний день в Самарской области классификацию прошли 363 гостиницы.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи. Самара примет шесть матчей чемпионата мира: четыре игры группового этапа, включая встречу с участием сборной России, а также матчи 1/8 и 1/4 финала.