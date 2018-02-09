Ростуризм предупредил о вспышке норовирусной инфекции на Олимпиаде

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) призвало российских туристов, уже находящихся в олимпийском Пхенчхане или планирующих посетить эти Олимпийские игры, которые открываются сегодня, учитывать информацию о вспышке норовирусной инфекции, а туроператоров — предупреждать клиентов о болезни, сообщается на сайте ведомства.

Ранее Роспотребнадзор со ссылкой на оргкомитет соревнований сообщил о вспышке норовирусной инфекции (часто называемой желудочным, или кишечным гриппом).

По состоянию на 7 февраля пострадали 86 человек, из которых 63 заразились в молодежном центре Олимпиады, уточняло ведомство.

"Федеральное агентство по туризму призывает туристов, находящихся в Пхенчхане или планирующих посетить Олимпийские игры, учитывать данную информацию и соблюдать меры предосторожности", — говорится в сообщении. Кроме того, Ростуризм рекомендует туроператорам информировать туристов, направляющихся Пхенчхан, о норовирусной инфекции.

Со ссылкой на директора южнокорейского центра по контролю и профилактике заболеваний Роспотребнадзор также сообщал, что больные норовирусной инфекцией выявлены среди сотрудников пищеблоков в медиадеревне, что могло стать причиной инфицирования пищи и распространению инфекции.

Южнокорейские власти проводят лабораторное обследование персонала пищеблоков и объектов торговли, исследование пищевых продуктов и воды, также заменены сотрудники охраны олимпийских объектов до завершения карантина, также указало ведомство.

Норовирус передается с пищей и проявляется кишечной симптоматикой (рвота, понос, повышение температуры тела) и характеризуются быстрым течением. Причинами становятся нарушения правил обработки овощей и фруктов, мытья посуды, несоблюдение технологии приготовления блюд, требований личной гигиены поварами и кондитерами. Чтобы не заболеть, рекомендуется выбирать проверенные пункты питания, мыть руки перед едой, не есть пищу для употребления "на ходу", пить бутилированную или кипяченую воду, хорошо промывать и обрабатывать овощи и фрукты перед едой.