МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг одобрило законопроекты, обязывающие российских граждан и компании под угрозой штрафа контролировать соблюдение целей и сроков визита своих иностранных гостей, сообщается на сайте кабмина.

Предлагается внести изменения в статью 16 федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" и в статью 18.9 Кодекса об административных правонарушениях.

Сообщается, что законопроектами "предлагается установить обязанность лиц, выступающих в качестве приглашающей стороны, принимать меры для соблюдения иностранными гражданами заявленной цели въезда в Россию и сроков их пребывания в России". Также предусматривается административная ответственность юридических и должностных лиц, выступающих в качестве приглашающей стороны, за непринятие таких мер.

"Одобрить проекты федеральных законов и внести их в Государственную думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.