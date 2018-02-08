Ростуризм объяснил, как сдавать квартиры футбольным фанатам

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Федеральное агентство по туризму выпустило памятку для собственников жилья, которые решат заработать во время Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. В ней изложены права и обязанности арендодателей — необходимость регистрации арендаторов в отделах по вопросам миграции УМВД, уплаты налогов на полученный доход, рекомендации по ценам, требования к сдаваемому внаем жилью.

Согласно памятке Ростуризма, сдавать жилье болельщикам может только собственник квартиры. Для привлечения клиентов ведомство советует "разместить информацию о своих апартаментах на наиболее популярных интернет – площадках и сервисах бронирования жилья, которыми пользуются российские и зарубежные туристы". Квартира должна быть чистой и полностью оснащенной всем – от бытовой техники до постельного белья.

Для безопасности арендодателей Ростуризм рекомендует оформить договор аренды, составить опись имущества, а также сообщить о своих планах участковому.

Есть советы и по ценам. Первый – не завышать их.

"Для гостиниц на период чемпионата мира по футболу установлена максимально допустимая цена – она на 70% выше той, которая предлагается в настоящее время", — напоминает ведомство. Последние, но не менее важные рекомендации, — зарегистрировать гостей и заплатить налоги.

"Очень важно достойно принять болельщиков, которые приедут на Чемпионат мира по футболу FIFA 2018, обеспечить им максимально комфортное размещение с учётом их возможностей и желаний, проявить гостеприимство, — считает руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов. — При этом собственники квартир, которые хотят сдать их внаём в период проведения матчей должны знать, как сделать это на законных основаниях и что нужно для того, чтобы избежать неприятных неожиданностей. Разработанная Ростуризмом памятка призвана помочь избежать нарушений требований законодательства при сдаче частными лицами жилья внаем болельщикам, обеспечить безопасность, защитить права и законные интересы владельцев квартир и гостей мирового футбольного первенства".