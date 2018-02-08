Ростуризм объяснил, как сдавать квартиры футбольным фанатам

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Федеральное агентство по туризму выпустило памятку для собственников жилья, которые решат заработать во время Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. В ней изложены права и обязанности арендодателей — необходимость регистрации арендаторов в отделах по вопросам миграции УМВД, уплаты налогов на полученный доход, рекомендации по ценам, требования к сдаваемому внаем жилью.
Согласно памятке Ростуризма, сдавать жилье болельщикам может только собственник квартиры. Для привлечения клиентов ведомство советует "разместить информацию о своих апартаментах на наиболее популярных интернет – площадках и сервисах бронирования жилья, которыми пользуются российские и зарубежные туристы". Квартира должна быть чистой и полностью оснащенной всем – от бытовой техники до постельного белья.
Для безопасности арендодателей Ростуризм рекомендует оформить договор аренды, составить опись имущества, а также сообщить о своих планах участковому.
Есть советы и по ценам. Первый – не завышать их.
"Для гостиниц на период чемпионата мира по футболу установлена максимально допустимая цена – она на 70% выше той, которая предлагается в настоящее время", — напоминает ведомство. Последние, но не менее важные рекомендации, — зарегистрировать гостей и заплатить налоги.