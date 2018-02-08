Названы самые популярные у туристов российские города

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Аналитическое агентство "ТурСтат" обнародовало данные о количестве внутренних туристов: в 2017 году оно выросло до 56,5 миллионов, что на 3% больше, чем в 2016 году.

Рейтинг самых популярных у туристов городов России возглавили Москва (21,6 миллион), Санкт-Петербург (7,5 миллионов) и Сочи (6 миллионов). В десятку также вошли Владивосток (3 миллиона), Казань (2,7 миллиона), Екатеринбург (2 миллиона), Астрахань (2 миллиона), Нижний Новгород (1,9 миллиона), Сергиев Посад (1,9 миллиона) и Суздаль (1,7 миллиона).

Ростом интереса у туристов отметился Ярославль, перешагнув отметку в один миллион и прибавив 40% к количеству за 2016 год. Увеличился турпоток в Выборг – более 900 тысяч (рост на 5%), включая 40 тысяч иностранных туристов, и Великий Новгород – более 230 тысяч (рост на 4%), включая 52 тысячи иностранных туристов (рост на 15%).

Также по данным агентства в каждом из городов-курортов: Анапе, Геленджике и Ялте ежегодно отдыхает свыше одного миллиона человек.

Первое место по количеству иностранных туристов ожидаемо заняла Москва – в 2017 году столица приняла почти 5 миллионов туристов из заграницы, а Санкт – Петербург, находящийся на втором месте, – 4 миллиона.