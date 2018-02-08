НЬЮ-ДЕЛИ, 8 фев — РИА Новости. Обстановка в местах отдыха российских туристов на Мальдивских островах на данный момент спокойная, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Шри-Ланке, которое является ближайшим к Мальдивам дипломатическим представительством.
Внутриполитическая ситуация на Мальдивах резко обострилась, когда на прошлой неделе Верховный суд страны постановил отменить приговоры ряду политических лидеров, включая бывшего президента Мохаммеда Нашида, а также восстановил членство в парламенте 12 оппозиционеров. В ответ на это в понедельник действующий глава государства Абдулла Ямин ввел в стране режим чрезвычайного положения сроком на 15 дней.
МИД РФ рекомендовал россиянам тщательно взвешивать целесообразность посещения Мальдив до отмены чрезвычайного положения в стране, а тем, кто не может отказаться от поездки, по прибытии в республику сразу отправляться в места отдыха. Во вторник Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что более 1,5 тысяч российских туристов в настоящее время отдыхают на Мальдивах.