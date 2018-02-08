В российском посольстве на Мальдивах рассказали об обстановке на островах

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 фев — РИА Новости. Обстановка в местах отдыха российских туристов на Мальдивских островах на данный момент спокойная, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Шри-Ланке, которое является ближайшим к Мальдивам дипломатическим представительством.

"Обстановка спокойная и нормальная. У нас нет дополнительной информации на этот счет", — заявил представитель консульского отдела российской дипмиссии, не приводя подробностей.

Внутриполитическая ситуация на Мальдивах резко обострилась, когда на прошлой неделе Верховный суд страны постановил отменить приговоры ряду политических лидеров, включая бывшего президента Мохаммеда Нашида, а также восстановил членство в парламенте 12 оппозиционеров. В ответ на это в понедельник действующий глава государства Абдулла Ямин ввел в стране режим чрезвычайного положения сроком на 15 дней.

МИД РФ рекомендовал россиянам тщательно взвешивать целесообразность посещения Мальдив до отмены чрезвычайного положения в стране, а тем, кто не может отказаться от поездки, по прибытии в республику сразу отправляться в места отдыха. Во вторник Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что более 1,5 тысяч российских туристов в настоящее время отдыхают на Мальдивах.