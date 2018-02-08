Boeing вернулся в аэропорт Аляски из-за голого пассажира

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Самолет авиакомпании Alaska Airlines вернулся в аэропорт вылета в городе Анкоридж в штате Аляска из-за обнаженного пассажира, который закрылся в туалете, сообщает телеканал KTVA со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел на борту самолета Boeing 737, следовавшего по маршруту Анкоридж-Сиэтл. Как заявил представитель авиакомпании Тим Томпсон, на борту воздушного судна находились 178 пассажиров.

"На воздушном судне был человек, забаррикадировавший себя или закрывший себя в туалете. Бортпроводники обнаружили, что человек был обнажен", — сказал представитель аэропорта Дарси Перри. В свою очередь Томпсон подчеркнул, что "пассажир не следовал инструкциям бортпроводников". По его словам, пилоты не объявляли чрезвычайную ситуацию, но решили вернуться в Анкоридж.

После приземления воздушного судна на борт поднялись представители полиции и ФБР и вывели пассажира из самолета. Как заявил представитель офиса прокурора Аляски Брайан Шродер, власти не выдвигали в отношении мужчины никаких обвинений.