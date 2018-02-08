Костромской губернатор рассказал, как развивать внутренний туризм

КОСТРОМА, 8 фев — РИА Новости, Екатерина Абрамова. Регионы для привлечения туристов должны придумывать яркие события, праздники, потому что туристы едут прежде всего за эмоциями, заявил в интервью РИА Новости губернатор Костромской области Сергей Ситников.

"Надо делать якорные мероприятия, яркие события. Туристы сегодня приезжают за эмоциями, а эмоции дает праздник", — сказал губернатор, отвечая на вопрос, как регионам привлекать туристов.

По его словам, примером такого праздника может служить фестиваль фейерверков "Серебряная ладья" в Костроме. Фестивалю уже около 10 лет, и если поначалу его зрителями были только местные жители и случайные туристы, то сейчас событие пользуется огромной популярностью.

"Я точно знаю, что уже по данным на 1 января, все гостиницы, все базы отдыха на вторые выходные августа забронированы. Все!" — сказал губернатор, отметив, что туристов так много, что они образуют очереди в рестораны, кафе и даже столовые.

Ситников уверен, что каждая территория должна подумать о таком ярком событии, которое станет якорным для нее. "Сегодня у нас каждый район пытается что-то для себя придумать. Есть праздники пирога, валенка, щуки, есть день гуся, популярностью пользуется фестиваль "Чухломская пуговка" памяти артиста Михаила Пуговкина, уроженца этих мест", — сказал собеседник агентства.

По мнению губернатора, кроме эмоций туристам сегодня нужны гастрономические впечатления. Костромская область вошла в число первых 10 регионов проекта "Гастрономическая карта России", и сейчас готовится к изданию гастрономический путеводитель по региону с традиционными старинными рецептами Костромской губернии. Кроме того, летом 2018 года костромичи запланировали провести фестиваль сыра.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00 мск.