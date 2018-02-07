КАИР, 7 фев — РИА Новости, Маргарита Кислова, Надим Зуауи. Переговоры между египетской авиакомпанией EgyptAir и российской стороной продолжаются вокруг цен на услуги в аэропортах, а также по другим техническим деталям по приему и отправке рейсов авиакомпаний двух стран, сообщил РИА Новости источник в EgyptAir.

"Еще нет договоренности о точных датах начала полетов нашей компании в Москву, переговоры продолжаются о деталях, связанных с ценами на услуги аэропортов и другими техническими вопросами по приему и отправке рейсов, досмотру пассажиров и багажа. Мы работаем в рамках достигнутой договоренности о возобновлении авиасообщения, но стремимся избежать каких-либо убытков нашей авиакомпании в связи с предложениями по услугам в аэропортах", — сообщил собеседник агентства.

Источник в Каирском международном аэропорту подтвердил РИА Новости, что на данный момент никакого расписания рейсов российской и египетской авиакомпаний в аэропорту нет, дата начала полетов. "Аэропорт готов к приему рейсов из России. Российская авиакомпания получила свой офис во втором терминале и осуществляет работу. Мы оказываем посильную поддержку в этой работе, определение дат рейсов — за авиакомпаниями", — добавил источник.

Транспортные ведомства РФ и Египта 15 декабря минувшего года в Москве подписали протокол о сотрудничестве по авиабезопасности, необходимый для возобновления полетов. Глава минавиации Египта Шериф Фатхи сказал, что регулярное авиасообщение между Москвой и Каиром будет открыто с февраля. Также сообщалось, что переговоры по возвращению рейсов на египетские курорты возобновятся весной 2018 года.

Президент РФ Владимир Путин 2 января подписал указ, сняв запрет на полеты российских авиакомпаний в Каир, а также разрешив продавать туры с рейсами в этот город.