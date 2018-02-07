Турпоток из Китая в Россию по безвизовому каналу за год вырос на 20%

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Количество туристов из Китая, которые въехали в Россию по безвизовому каналу, в 2017 году увеличилось на 20% по сравнению с предыдущим годом, сказал в среду заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Алексей Конюшков.

Выступая на пресс-конференции в связи с вхождением Государственного исторического музея в программу China Friendly, он отметил, что российско-китайский туристический обмен на протяжении последних пяти лет демонстрирует динамичный рост.

"Сегодня турпоток из Китая прочно удерживает пальму первенства в сегменте въездного туризма из стран дальнего зарубежья. Мы вправе говорить, что Россия продолжает укреплять в Китае свои позиции в качестве важного туристического направления", — сказал Конюшков.

Чиновник подчеркнул, что китайские туристы оценили возможность поездки в Россию по упрощенным визовым формальностям.

"Сегодня порядка 80-90% турпотока в нашу страну из КНР приходится на организованные групповые поездки по безвизовым процедурам. Точные цифры по въезду в 2017 году в самое ближайшее время будут представлены, однако мы уже можем заявить, что по итогам прошедшего года цифра прибытий на безвизовом канале превысила 900 тысяч. Это на 20% больше результатов прошлого года", — сообщил представитель ведомства.