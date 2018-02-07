На Эйфелеву башню опять не пускают туристов

ПАРИЖ, 7 фев — РИА Новости, Виктория Иванова. Самая известная французская достопримечательность — Эйфелева башня — второй день закрыта для посещений из-за неблагоприятных погодных условий.

Накануне утром компания-оператор башни сначала приняла решение пускать на нее только тех, у кого есть бронирование в ресторанах, расположенных на ярусах башни. Однако через два часа проход закрыли даже для них.

"Из-за погодных условий Эйфелева башня закрыта, на данный момент, до послеполуденного времени", — говорится в сообщении в официальном Twitter-аккаунте башни.

В столичном регионе Франции объявлен повышенный — оранжевый — уровень предупреждения о неблагоприятных погодных условиях в связи со снегопадом. По данным на 06.00 парижского времени (08.00 мск), высота снежного покрова на территории региона — от семи до 15 сантиметров. Температура воздуха колеблется от минус 2 до 0 градусов. Ожидается, что снегопады продолжатся в течение среды, однако их интенсивность будет снижаться. Непогода уже привела к серьезным нарушениям в работе городского транспорта и к заторам на дорогах.

Эйфелева башня была построена по заказу правительства Франции к парижской выставке 1889 года по проекту инженера Густава Эйфеля и стала самым высоким сооружением в мире того времени. Первоначально башню планировалось оставить на 20 лет, а затем разобрать, так как многим парижанам не понравился ее дизайн, но за эти годы она стала символом французской столицы.