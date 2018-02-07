Московский зоопарк 17 и 18 февраля можно будет посетить бесплатно

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Московский зоопарк можно будет посетить бесплатно по предварительной регистрации 17 и 18 февраля в честь 154-летиия зоопарка, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"В честь своего 154-летия Московский зоопарк при поддержке департамента культуры города Москвы подготовил бесплатные экскурсии, интерактивные квесты и спектакли. Стать участниками мероприятий можно будет 17 и 18 февраля. Для этого следует пройти регистрацию на сайте Московского зоопарка", — говорится на сайте.

Добавляется, что записавшимся пришлют код, позволяющий не только присоединиться к развлекательной программе в качестве зрителя, но и войти на территорию зоосада, не приобретая билет. Акция рассчитана на 650 посетителей.

Также для всех гостей Московский зоопарк в эти дни организует показательные кормления животных.

Всего 17 и 18 февраля в Московском зоопарке пройдут 11 экскурсий, два спектакля и два квеста. Каждая экскурсия рассчитана на участие 20 человек, а квест на 100 человек, примерно столько же смогут стать зрителями каждого из спектаклей.

Московский зоопарк — один из старейших в Европе и четвертый по площади зоосад в России. Его коллекция регулярно пополняется. Зоопарк регулярно участвует в международных программах по сохранению исчезающих видов животных и поддерживает партнерские отношения с природоохранными организациями всего мира. В прошлом году в зоопарке родились почти 600 детенышей.