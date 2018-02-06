Ростуризм призывает российских туристов на Тайване сохранять спокойствие

Последствия обрушения отеля в уезде Хуалянь на Тайване в результате землетрясения. 6 февраля 2018

Последствия обрушения отеля в уезде Хуалянь на Тайване в результате землетрясения. 6 февраля 2018

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Ростуризм рекомендует россиянам на острове Тайвань соблюдать требования личной безопасности и следовать указаниям властей, сообщает российское ведомство во вторник.

На северо-востоке острова у побережья уезда Хуалянь в 18.50 мск было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,5. Очаг землетрясения залегал на глубине 11 километров.

"Ростуризм рекомендует российским туристам, находящимся на острове Тайвань, сохранять спокойствие, соблюдать требования личной безопасности, следовать указаниям властей", — говорится в сообщении.

Ведомство находится на связи с ситуационно-кризисным центром МИД России и следит за развитием ситуации.

Число пострадавших в результате сильного землетрясения в городе Хуалянь на Тайване увеличилось до 188 человек, пока неизвестно, есть ли среди них иностранцы, сообщает телеканал CGTN.

Ранее сообщалось, что в результате землетрясения погибли два человека, пострадали 114.

Подземные толчки вызвали серьезные разрушения, по меньшей мере пять зданий частично или полностью разрушились в городе Хуалянь, в том числе отель.