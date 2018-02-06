ЛОНДОН, 6 фев — РИА Новости. Потребителей услуг класса "люкс" и покупателей товаров этого же сегмента рынка в Лондоне из России в 2017 году стало еще больше, их число увеличилось на 20%, свидетельствует статистика компании London"s Luxury Quarter.

Компания объединяет целый квартал бутиков, отелей и ресторанов в районах Mayfair, St James"s и Piccadilly, там расположены магазины крупнейших модных домов мира, 18 пятизвездочных отелей и 23 ресторана, отмеченных звездами гида Michelin.

При этом отмечается, что несмотря на общий рост расходов россиян в Лондоне, Россия не входит в пятерку стран происхождения богатейших покупателей. В числе покупателей London"s Luxury Quarter россиян было всего 3%. В среднем за одну покупку расходовалось около 1 тысячи фунтов (около 80 тысяч рублей).

"Демонстрируя схожую тенденцию с покупателями из США, сумма средней покупки россиян в декабре 2017 выросла до 1347 фунтов (107 тысяч рублей), это показывает, что рождественский период — это ключевой мотивирующий фактор для туристов из России", — отмечается в поступивших в РИА Новости данных.

Самыми главными транжирами в районе богатейших магазинов Лондона в 2017 году были граждане Китая, США, Среднего Востока и ОАЭ. Также отмечается рост покупательной способности граждан Индии, Индонезии и жителей Тайваня.