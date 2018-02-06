МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Президент Гаити Жовенель Моиз заявил, что приписываемые президенту США Дональду Трампу слова о "странах-гадюшниках" негативно сказались на туризме в стране, сообщает телеканал Local 10 News.

"Эти комментарии не пошли на пользу нашему имиджу или туризму. Но всему остальном миру я сообщаю, что Гаити прекрасное место, замечательное место для поездки", — заявил президент в интервью телеканалу.

Он также отметил, что воспринимает слова Трампа как "призыв к оружию".

Ранее министерство внутренней безопасности США исключило Гаити из числа стран, гражданам которых выдаются некоторые категории временных виз.

Скандал разразился после того, как СМИ сообщили, что на совещании по иммиграции с сенаторами Трамп назвал страны третьего мира "гадюшником" (shithole, вариант перевода — "вонючая дыра"). В частности, он якобы упомянул Гаити, Сальвадор, ряд африканских государств. Сам Трамп позднее заявил, что не использовал таких слов, а ряд сенаторов из числа противников и сторонников президента рассказали диаметрально противоположное о том, допустил ли глава государства такие высказывания.