Ростуризм призвал туроператоров сообщать клиентам о ЧП на Мальдивах

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Ростуризм призывает туроператоров информировать своих клиентов о чрезвычайном положении на Мальдивах, а также о рекомендациях МИД РФ, сообщается на сайте ведомства.

Президент Мальдив Абдулла Ямин объявил режим чрезвычайного положения в республике после решения Верховного суда освободить ряд политических лидеров и распространения информации о возможном импичменте. Режим ЧП введен на 15 дней с вечера понедельника. МИД России во вторник рекомендовал россиянам тщательно взвешивать целесообразность посещения Мальдив до отмены чрезвычайного положения в стране, а тем, кто не может отказаться от поездки, по прибытии в республику сразу отправляться в места отдыха.

"Ростуризм призывает туроператоров, реализующих туры на Мальдивы, информировать своих клиентов о ситуации в стране и рекомендациях МИД России", — говорится в сообщении.

Кроме того, Ростуризм рекомендует российским туристам учитывать информацию, опубликованную МИД РФ, при планировании поездки на Мальдивы, а также при нахождении на территории республики.

Во вторник пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина сообщила РИА Новости, что чрезвычайное положение на Мальдивах из-за политического кризиса не отражается на отдыхе российских туристов, так как волнения происходят в столице Мале и не влияют на жизнь отдельных островов, где расположены отели. Тюрина отметила, что международный аэропорт расположен на соседнем с Мале острове, но поскольку нарушений в работе воздушной гавани нет, то значит обстановка там находится под контролем.

Представитель Ростуризма Андрей Монаков в свою очередь сообщал РИА Новости, что обращений с жалобами от туристов, отдыхающих на Мальдивах, или от их родственников на телефоны "горячих линий" Федерального агентства по туризму и ассоциации "Турпомощь" после введения в стране чрезвычайного положения не поступало.