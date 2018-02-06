Поездки в Бруней для россиян стали безвизовыми

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Соглашение между РФ и Брунеем о взаимной отмене визовых требований для владельцев обычных паспортов вступило в силу, россияне могут посещать страну без визы и находиться там в течение двух недель, сообщил МИД РФ.

"Граждане России и Брунея, являющиеся владельцами общегражданских заграничных паспортов, могут въезжать, выезжать, следовать транзитом, а также непрерывно пребывать на территории государств каждой из сторон без виз в течение периода, не превышающего 14 дней со дня въезда, при условии, что такое пребывание не используется для работы по найму, учебы или какой-либо приносящей доход деятельности", — говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Таким образом, данное соглашение пополнило список международных договоров Российской Федерации о либерализации визового режима. На данный момент они заключены более чем со 120 странами мира, отметили в МИД.

Бруней — султанат в Юго-Восточной Азии, расположен на северо-западном берегу острова Калимантан.