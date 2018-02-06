Федерация отельеров не ждет проблем из-за закона о классификации гостиниц

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Проблем у отелей в РФ из-за нового закона о классификации гостиниц не будет, поскольку механизм аттестации понятен и для ее прохождения есть запас времени, считает вице-президент Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) Вадим Прасов.

Ранее президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о поэтапном введении обязательной классификации российских гостиниц по принципу присуждения им "звезд". Закон предусматривает запрет на предоставление гостиничных услуг без свидетельства о присвоении гостинице соответствующей категории, на использование гостиницами категории, не соответствующей той, что указана в свидетельстве.

Согласно документу, с 1 июля 2019 года это правило начнет действовать в отношении гостиниц, где более 50 номеров, с 1 января 2020 года — для гостиниц, где более 15 номеров, и с 1 января 2021 года — в отношении всех гостиниц и иных средств размещения.

"Глобальных проблем из-за введения классификации я не вижу. Наши отели проходили ее, когда она была добровольная. Ничего сложного в этом нет. Тем более, время в запасе есть у всех", — сказал РИА Новости Прасов.

"Есть достаточное количество аккредитованных компаний, которые проводят аттестацию отелей на соответствие тому или иному уровню звезд. Сам по себе этот механизм достаточно понятен. Просто сейчас он будет касаться не только 11 городов РФ в рамках Чемпионата мира по футболу, а всей территории России", — добавил он.