Турист сообщил, что отели на Мальдивах усилили охрану

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Некоторые отели на Мальдивах усиливают охрану, но в целом на островах обстановка спокойная, хаос наблюдается только в аэропорту Мале, сообщил РИА Новости российский турист Алексей Бойков.

"Я вчера вылетел из Мале. Жил на остове Феранафуши, это один из самых близких островов к столице Мальдив. В отеле в целом все спокойно, но при разговоре на ресепшене сказали, что охрану усилили и туристам можно не беспокоиться. В целом же на островах спокойно, комфортно и безопасно", — сказал Бойков.

При этом, по словам туриста, в меж­ду­на­род­ном аэропорту имени Ибрагима Насира в Мале "царил хаос, наблюдалось большое скопление полиции".

"Я улетел вовремя, но некоторые самолеты вылетали с задержками", — отметил российский турист.

На прошлой неделе Верховный суд Мальдив постановил отменить приговоры ряду политических лидеров, включая бывшего президента страны Мохаммеда Нашида, а также восстановил членство в парламенте 12 оппозиционеров. Представители полиции позднее заявили, что вынуждены подчиняться судебному решению, после чего глава полиции был уволен, а парламент приостановил работу по соображениям безопасности.

В понедельник президент Мальдив Абдулла Ямин в связи с действиями Верховного суда ввел режим чрезвычайного положения сроком на 15 дней.