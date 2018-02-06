В РСТ рассказали о влиянии политического кризиса на Мальдивах на туризм

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Чрезвычайное положение на Мальдивах из-за политического кризиса в стране не отражается на отдыхе российских туристов, так как волнения происходят в столице Мале и не влияют на жизнь отдельных островов, где расположены отели, сообщила во вторник РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"На Мальдивах сейчас отдыхает достаточно много российских туристов. Но они находятся в отдалении от столицы Мале, где происходят беспорядки. Отели расположены на отдельных островах, и отдыхающие редко их покидают", — сказала собеседница агентства.

Тюрина отметила, что международный аэропорт расположен на соседнем с Мале острове, но поскольку нарушений в работе воздушной гавани нет, то значит обстановка там находится под контролем.

"Скорее всего, россияне на Мальдивах даже не знают, что в стране что-то происходит, так как на курортах все идёт как обычно, и туристам ничто не угрожает", — пояснила она.

Президент Мальдив Абдулла Ямин объявил режим чрезвычайного положения в республике после решения Верховного суда освободить ряд политических лидеров и распространения информации о возможном импичменте. Режим ЧП введен на 15 дней с вечера понедельника.