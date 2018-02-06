За год Приморье без виз посетили почти свыше 200 тысяч китайских туристов

ВЛАДИВОСТОК, 6 фев – РИА Новости. Почти 213 тысяч туристов из КНР в 2017 году посетили Приморье в рамках соглашения между правительствами России и Китая о безвизовых групповых обменах, что на 10% выше, чем в 2016 году, сообщает администрация края.

"Это примерно на 10% выше, чем в 2016 году. Если же говорить о доле данного показателя в общем объеме годового турпотока из Китая, то он составил примерно 50%", – отметил директор департамента туризма края Константин Шестаков.

По его словам, в рамках межправсоглашения с начала 2018 года Приморье посетили более 4 тысяч гостей из КНР — прирост составил более 70% по отношению к аналогичному периоду 2016 года.

Межправительственное соглашение о безвизовых групповых туристских обменах заключено российской и китайской сторонами в 2000 году. На этом направлении в Приморье работают 52 компании, которые принимают и обеспечивают отдых туристов.

По итогам 2017 года Приморский край посетили более 640 тысяч иностранцев, прирост к 2016 году – 13%.