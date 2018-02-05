Заложники снегопада: пассажиры ругаются в соцсетях из-за задержек рейсов

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. 4 и 5 февраля из-за непогоды "Аэрофлот" отменил 33 рейса. Также сегодня на сайте авиакомпании появилась информация об отмене 30 рейсов на 6 февраля.

Не только отмена, но и задержка рейсов порой вызывала негативную реакцию туристов. Так, пользователь Инстаграм Руслан Гайфулин поделился фотографией, на которой изображен он в окружении других пассажиров, чей рейс авиакомпании "Аэрофлот" до Тель-Авива задерживался.

В подписи к фотографии турист использовал хештег #аэрофлот и получил комментарии от представителя авиакомпании. Сначала Руслана попросили уточнить номер рейса, а затем пояснили, что рейс задержан по "производственной причине", и погода здесь ни при чем.

Публикация от Ruslan Gayfullin (@gayfullin.r.i) Фев 5, 2018 в 4:50 PST

"Просим Вас с пониманием отнестись к тому, что от случаев задержек не застрахована ни одна авиакомпания в мире, — пояснил "Аэрофлот". Регулярность полетов – один из наших главных приоритетов в работе, но специфика организации авиаперевозок такова, что порой мы вынуждены вносить изменения".

Задержка вылета рейса в Тель-Авив составила около 9 часов, и подобный рейс был, конечно, далеко не единственным.

Публикация от Masha (@masha_shilova) Фев 4, 2018 в 9:49 PST

Сегодня даже добраться до Шереметьево было проблематично.

Публикация от игорь шальнев (@igor9n_i) Фев 5, 2018 в 4:50 PST

Снег на взлетных полосах чистили в течение всего дня. А некоторые пассажиры начали гадать — успеют ли на стыковочные рейсы.

А теперь самая большая интрига: успею ли я на трансферный рейс или на сутки поселюсь в аэропорту? Грёбаная погода! Кучу рейсов перенесли. Придётся на полчаса превратиться в кенийского бегуна #аэрофлот #задержкарейса — Amada Aveya (@amada_aveya) 5 февраля 2018 г.

Другие — за 8 часов задержки рейса почти смирились с неизбежным, но пить и есть все-таки хотелось.

И снова #Аэрофлот задерживает рейс более чем на 8 часов, ни воды, ни чего другого пассажирам не предоставляет @aeroflot — Alexander Zakuskin (@azakuskin) 3 февраля 2018 г.

Некоторых удивила, в том числе, организация вылетов: задержки были из-за непогоды, но при этом выходы на посадку могли несколько раз поменять.

У #Аэрофлот @Aeroflot ужасное планирование. Четыре раза переносить время вылета, дважды при этом менять номер выхода. Объяснять всё это безобразие поздним прибытием рейса.

Что мешает сразу перенести на 4 часа, а не дергать пассажиров по терминалу #Шереметьево? — Pavel Gudkov (@PGudkov) 4 февраля 2018 г.

Напомним, в аэропорту "Домодедово" были отменены 6 рейсов и еще 45 задержаны, в "Шереметьево" задержаны 47 рейсов, во "Внуково" отменены 4 рейса и задержаны три.

Сильнейший снегопад и ледяной дождь обрушились на московский регион в выходные 3-4 февраля. По данным синоптиков, такие снегопады бывают раз в сто лет.