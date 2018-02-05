Заложники снегопада: пассажиры ругаются в соцсетях из-за задержек рейсов

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. 4 и 5 февраля из-за непогоды "Аэрофлот" отменил 33 рейса. Также сегодня на сайте авиакомпании появилась информация об отмене 30 рейсов на 6 февраля.
Не только отмена, но и задержка рейсов порой вызывала негативную реакцию туристов. Так, пользователь Инстаграм Руслан Гайфулин поделился фотографией, на которой изображен он в окружении других пассажиров, чей рейс авиакомпании "Аэрофлот" до Тель-Авива задерживался.
В подписи к фотографии турист использовал хештег #аэрофлот и получил комментарии от представителя авиакомпании. Сначала Руслана попросили уточнить номер рейса, а затем пояснили, что рейс задержан по "производственной причине", и погода здесь ни при чем.
"Просим Вас с пониманием отнестись к тому, что от случаев задержек не застрахована ни одна авиакомпания в мире, — пояснил "Аэрофлот". Регулярность полетов – один из наших главных приоритетов в работе, но специфика организации авиаперевозок такова, что порой мы вынуждены вносить изменения".
Задержка вылета рейса в Тель-Авив составила около 9 часов, и подобный рейс был, конечно, далеко не единственным.
Сегодня даже добраться до Шереметьево было проблематично.
Снег на взлетных полосах чистили в течение всего дня. А некоторые пассажиры начали гадать — успеют ли на стыковочные рейсы.
А теперь самая большая интрига: успею ли я на трансферный рейс или на сутки поселюсь в аэропорту? Грёбаная погода! Кучу рейсов перенесли. Придётся на полчаса превратиться в кенийского бегуна #аэрофлот #задержкарейса— Amada Aveya (@amada_aveya) 5 февраля 2018 г.
Другие — за 8 часов задержки рейса почти смирились с неизбежным, но пить и есть все-таки хотелось.
И снова #Аэрофлот задерживает рейс более чем на 8 часов, ни воды, ни чего другого пассажирам не предоставляет @aeroflot— Alexander Zakuskin (@azakuskin) 3 февраля 2018 г.
Некоторых удивила, в том числе, организация вылетов: задержки были из-за непогоды, но при этом выходы на посадку могли несколько раз поменять.
У #Аэрофлот @Aeroflot ужасное планирование. Четыре раза переносить время вылета, дважды при этом менять номер выхода. Объяснять всё это безобразие поздним прибытием рейса.— Pavel Gudkov (@PGudkov) 4 февраля 2018 г.
Что мешает сразу перенести на 4 часа, а не дергать пассажиров по терминалу #Шереметьево?
Напомним, в аэропорту "Домодедово" были отменены 6 рейсов и еще 45 задержаны, в "Шереметьево" задержаны 47 рейсов, во "Внуково" отменены 4 рейса и задержаны три.
Сильнейший снегопад и ледяной дождь обрушились на московский регион в выходные 3-4 февраля. По данным синоптиков, такие снегопады бывают раз в сто лет.