В Израиле будут выплачивать гранты предпринимателям в сфере туризма

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Инвестиционный центр министерства туризма Израиля утвердил гранты для предпринимателей на общую сумму более 52,7 миллиона долларов, чтобы в ближайшие годы количество гостиничных номеров в Израиле увеличилось на 2,57 тысячи комнат, сообщила в понедельник пресс-служба министерства туризма Израиля.

В соответствии с политикой министра туризма Ярива Левина, в Израиле продолжается подготовка к росту турпотока в ближайшие годы. Инвестиционный центр министерства туризма Израиля утвердил гранты для предпринимателей на общую сумму более 52,7 миллиона долларов в соответствии с Законом о содействии капиталовложениям 2017 года.

"Министерство туризма Израиля выделило гранты на создание, расширение и преобразование 35 отелей по всей стране. Так, к примеру, ожидается, что наибольший грант (более 10 миллионов долларов) будет предоставлен на строительство бюджетного отеля в Иерусалиме, который будет включать 248 номеров", — говорится в сообщении.

По данным министерства, в общей сложности в Иерусалиме гранты были одобрены на 5 проектов, в результате чего гостиничный фонд города увеличится на 482 номера. Кроме того, в Нетании будет построен новый премиальный отель на 356 номеров. В Ришон Ле-Ционе также планируется строительство отеля на 240 номеров. В Сде-Бокере номерной фонд увеличится на 42 комнаты. В Беэр-Шеве будет построен изысканный бутик-отель на 50 номеров, для курорта Эйн-Бокек на Мёртвом море запланированы два проекта по реорганизации, а в Бат-Яме будет построен роскошный отель с 275 номерами.

"В связи со стабильным ростом турпотока в Израиль, мы активно работаем над увеличением гостиничного фонда в стране, предлагая финансовую поддержку предпринимателям и выделяя гранты на реконструкцию отелей. Это также приведет к снижению цен на проживание в Израиле", — сказал Левин.