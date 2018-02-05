В Израиле будут выплачивать гранты предпринимателям в сфере туризма

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Инвестиционный центр министерства туризма Израиля утвердил гранты для предпринимателей на общую сумму более 52,7 миллиона долларов, чтобы в ближайшие годы количество гостиничных номеров в Израиле увеличилось на 2,57 тысячи комнат, сообщила в понедельник пресс-служба министерства туризма Израиля.
В соответствии с политикой министра туризма Ярива Левина, в Израиле продолжается подготовка к росту турпотока в ближайшие годы. Инвестиционный центр министерства туризма Израиля утвердил гранты для предпринимателей на общую сумму более 52,7 миллиона долларов в соответствии с Законом о содействии капиталовложениям 2017 года.
"Министерство туризма Израиля выделило гранты на создание, расширение и преобразование 35 отелей по всей стране. Так, к примеру, ожидается, что наибольший грант (более 10 миллионов долларов) будет предоставлен на строительство бюджетного отеля в Иерусалиме, который будет включать 248 номеров", — говорится в сообщении.
"В связи со стабильным ростом турпотока в Израиль, мы активно работаем над увеличением гостиничного фонда в стране, предлагая финансовую поддержку предпринимателям и выделяя гранты на реконструкцию отелей. Это также приведет к снижению цен на проживание в Израиле", — сказал Левин.