В Мадриде из-за снегопада объявили оранжевый уровень опасности

Люди на улице Мадрида во время снегопада. 5 февраля 2018

Люди на улице Мадрида во время снегопада. 5 февраля 2018

МАДРИД, 5 фев – РИА Новости. Оранжевый уровень тревоги объявлен в Мадриде из-за снегопада, сообщает в понедельник Государственное метеорологическое агентство (AEMET).

В настоящее в столице Испании пошел снег.

Отправление рейсов из мадридского аэропорта "Барахас" отложено на час. Специалисты занимаются очисткой взлетно-посадочных полос от снега и обледенения. Единый оператор аэропортов Испании (Aena) рекомендует пассажирам мадридского аэропорта, а также аэропорта Эль-Прат, расположенного в Барселоне, уточнять время прибытия и вылета рейсов.

Ранее в понедельник Генеральное управление дорожного движения сообщило, что в результате снежных заносов и обледенения проблемы возникли на 387 дорогах страны, 56 из них были перекрыты. Дорожные службы рекомендуют водителям не выезжать без цепей или вообще воздержаться от поездок.