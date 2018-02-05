Ростуризм сообщил о вспышке лесной болезни в Индии

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Ростуризм призвал туроператоров, реализующих туры в Индию, предупреждать своих клиентов о текущей эпидемиологической ситуации в этой стране из-за вспышки кьясанурской лесной болезни, а также рекомендовал россиянам учитывать эту информацию при планировании поездок, говорится на сайте ведомства.

"Ростуризм призывает туроператоров, реализующих туры в эту страну, информировать граждан о текущей эпидемиологической ситуации. Российским гражданам, собирающимся посетить Индию, также следует учитывать данную информацию при планировании поездок", — говорится в сообщении.

Кьясанурская лесная болезнь (КЛБ) – острая природно-очаговая вирусная инфекция. Протекает с выраженной интоксикацией, часто с двухфазной лихорадкой, сопровождается геморрагическим синдромом, длительными астеническими проявлениями. Болезнь передается через укус клещей и, редко, при употреблении сырого молока инфицированных животных – например, коз.

Ранее в понедельник Роспотребнадзор со ссылкой на министерство здравоохранения Индии предупредил, что с начала года в трех деревнях округа Синдхудург (штат Махараштра) зафиксирована вспышка кьясанурской лесной болезни, а всего с января 2016 года по январь 2018 года в этом округе лабораторно подтверждено 332 случая заболеваний, 19 из которых – со смертельным исходом.

О количестве заболевших в январе власти не оповещают. Ведомство также сообщило, что в целях снижения риска распространения вспышки в населенных пунктах, где выявлены случаи заболевания, и местах, где обнаружены погибшие дикие обезьяны, проводится противоклещевая обработка местности инсектицидами и начата вакцинация людей, на 30 января вакцинировано 50 тысяч при плане 100 тысяч человек.