Ростуризм сообщил о вспышке лесной болезни в Индии

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Ростуризм призвал туроператоров, реализующих туры в Индию, предупреждать своих клиентов о текущей эпидемиологической ситуации в этой стране из-за вспышки кьясанурской лесной болезни, а также рекомендовал россиянам учитывать эту информацию при планировании поездок, говорится на сайте ведомства.
Кьясанурская лесная болезнь (КЛБ) – острая природно-очаговая вирусная инфекция. Протекает с выраженной интоксикацией, часто с двухфазной лихорадкой, сопровождается геморрагическим синдромом, длительными астеническими проявлениями. Болезнь передается через укус клещей и, редко, при употреблении сырого молока инфицированных животных – например, коз.
О количестве заболевших в январе власти не оповещают. Ведомство также сообщило, что в целях снижения риска распространения вспышки в населенных пунктах, где выявлены случаи заболевания, и местах, где обнаружены погибшие дикие обезьяны, проводится противоклещевая обработка местности инсектицидами и начата вакцинация людей, на 30 января вакцинировано 50 тысяч при плане 100 тысяч человек.