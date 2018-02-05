Россиян предупредили о вспышке опасной кьясанурской лесной болезни в Индии

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Роспотребнадзор предупреждает россиян о вспышке опасной кьясанурской лесной болезни в Индии, сообщается на сайте ведомства.

"Как сообщили 30 января 2018 года представители министерства здравоохранения Индии в штате Махараштра (центральная часть страны), сотрудники Национального института вирусологии (город Пуна) с начала января текущего года в округе Синдхудург (западный округ указанного штата) расследуют вспышку кьясанурской лесной болезни (КЛБ), которая зарегистрирована в трех деревнях… Роспотребнадзор обращает внимание граждан и просит учитывать данную информацию при планировании поездок", — говорится в сообщении.

Как отмечается, с января 2016 года по январь 2018 года всего в этом округе лабораторно подтверждено 332 случая КЛБ, 19 из которых – со смертельным исходом. О количестве заболевших в январе текущего года власти не сообщают.

Сообщается, что в целях снижения риска распространения вспышки в населенных пунктах, где выявлены случаи заболевания, и местах, где обнаружены погибшие от КЛБ дикие обезьяны, проводится противоклещевая обработка местности инсектицидами и начата вакцинация людей против КЛБ. На 30 января 2018 года вакцинировано 50 тысяч при плане 100 тысяч человек.

Как добавили в ведомстве, кьясанурская лесная болезнь – острая природно-очаговая вирусная инфекция. Она передается через укус клещей и реже при употреблении сырого молока инфицированных животных, например коз. Инкубационный период болезни составляет от трех до восьми дней.