Пассажиры вынужденно севшего в Нью-Дели рейса вылетят в понедельник

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 фев — РИА Новости. Пассажиры самолета авиакомпании Nordwind, следовавшего из России на Пхукет и вынужденного по техническим причинам совершить посадку в индийской столице, смогут вылететь из Нью-Дели в понедельник днем, заявил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства РФ в Индии Михаил Воробьев.

"Сегодня вылететь они не смогут, потому что в Москве объявлено штормовое предупреждение. По моим последним данным, вылет борта из Москвы запланирован примерно на 23.45 по UTC (05.15 утра по делийскому времени)", — сказал Воробьев.

На уточняющий вопрос о том, когда смогут вылететь пассажиры рейса 2477, он ответил: "Скорее всего, днем. Я думаю, что раньше 12 часов они не вылетят".

Как сообщалось ранее, за туристами в воскресенье будут направлены два резервных самолета. В настоящее время посольство России в Индии оказывает содействие пассажирам авиарейса. Они будут размещены в гостиницах до предоставление новых бортов.