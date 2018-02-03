Роспотребнадзор напомнил пассажирам задержанных рейсов об их правах

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Роспотребнадзор напомнил пассажирам задержанных рейсов, на что они имеют право в связи с задержками рейсов, сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что ответственности перевозчика за задержку установлена Гражданским кодексом РФ.
"За задержку отправления транспортного средства, перевозящего пассажира, или опоздание прибытия такого транспортного средства в пункт назначения перевозчик уплачивает пассажиру штраф,… если не докажет, что задержка или опоздание имели место вследствие непреодолимой силы, устранения неисправности транспортных средств, угрожающей жизни и здоровью пассажиров, или иных обстоятельств, не зависящих от перевозчика", — говорится на сайте.
В Роспотребнадзоре напоминают, что при перерыве в перевозке по вине перевозчика, а также в случае задержки рейса, отмены рейса из-за непогоды или по техническим причинам, а также изменения маршрута перевозки перевозчик обязан организовать для пассажиров предоставление комнат матери и ребенка, два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте, прохладительные напитки при ожидании более двух часов, обеспечение горячим питанием при ожидании отправления рейса более четырех часов, размещение в гостинице при ожидании вылета рейса более восьми часов, с бесплатным трансфером от аэропорта до гостиницы и обратно, а также хранения багажа.
"Все эти услуги предоставляются пассажирам без взимания дополнительной платы", — обращают внимание в Роспотребнадзоре.