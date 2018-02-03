Роспотребнадзор напомнил пассажирам задержанных рейсов об их правах

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Роспотребнадзор напомнил пассажирам задержанных рейсов, на что они имеют право в связи с задержками рейсов, сообщается на сайте ведомства.

Вечером в субботу появились данные сервиса "Яндекс.Расписание", согласно которым число авиарейсов, задержанных в московских аэропортах, достигло 102, были отменены 11. В Москве в субботу идет сильный мокрый снег, температура до плюс 2 градусов. Ожидается выпадение до половины месячной нормы осадков. В субботу несколько рейсов также были отменены в Калининграде. В аэропорту "Храброво" сообщили, что отмена рейсов из/в Санкт-Петербург и из/в Москву (Домодедово) не были связаны с метеоусловиями.

Отмечается, что ответственности перевозчика за задержку установлена Гражданским кодексом РФ.

"За задержку отправления транспортного средства, перевозящего пассажира, или опоздание прибытия такого транспортного средства в пункт назначения перевозчик уплачивает пассажиру штраф,… если не докажет, что задержка или опоздание имели место вследствие непреодолимой силы, устранения неисправности транспортных средств, угрожающей жизни и здоровью пассажиров, или иных обстоятельств, не зависящих от перевозчика", — говорится на сайте.

Также разъясняется, что в случае изменения расписания движения самолетов перевозчик должен проинформировать пассажиров об изменении расписания любым доступным способом. Информация о задержке или отмене рейса, а также об их причинах доводится до пассажиров перевозчиком или организацией, непосредственно в аэропорту.

В Роспотребнадзоре напоминают, что при перерыве в перевозке по вине перевозчика, а также в случае задержки рейса, отмены рейса из-за непогоды или по техническим причинам, а также изменения маршрута перевозки перевозчик обязан организовать для пассажиров предоставление комнат матери и ребенка, два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте, прохладительные напитки при ожидании более двух часов, обеспечение горячим питанием при ожидании отправления рейса более четырех часов, размещение в гостинице при ожидании вылета рейса более восьми часов, с бесплатным трансфером от аэропорта до гостиницы и обратно, а также хранения багажа.

"Все эти услуги предоставляются пассажирам без взимания дополнительной платы", — обращают внимание в Роспотребнадзоре.