В Венеции гондольеры приостановили катания по воде из-за обмеления каналов

РИМ, 3 фев — РИА Новости, Сергей Старцев. Многих туристов, приехавших на этой неделе в Венецию, чтобы поучаствовать во всемирно известном карнавале, ожидало разочарование: легендарные городские каналы настолько обмелели, что гондольерам пришлось временно приостановить знаменитые катания по воде.
Местные СМИ опубликовали многочисленные фото, на которых "Жемчужина Средиземноморья" предстает в совершенно неожиданном виде. Блестящие черные гондолы буквально лежат на илистом дне небольших каналов или пришвартованы к набережным прямо на грязной земле.
Естественно, водное движение по Большому каналу продолжается в обычном режиме, но вот посетить потайные уголки древнего города на гондолах многим туристам на сей раз не удалось.