В Венеции гондольеры приостановили катания по воде из-за обмеления каналов

РИМ, 3 фев — РИА Новости, Сергей Старцев. Многих туристов, приехавших на этой неделе в Венецию, чтобы поучаствовать во всемирно известном карнавале, ожидало разочарование: легендарные городские каналы настолько обмелели, что гондольерам пришлось временно приостановить знаменитые катания по воде.

Местные СМИ опубликовали многочисленные фото, на которых "Жемчужина Средиземноморья" предстает в совершенно неожиданном виде. Блестящие черные гондолы буквально лежат на илистом дне небольших каналов или пришвартованы к набережным прямо на грязной земле.

Естественно, водное движение по Большому каналу продолжается в обычном режиме, но вот посетить потайные уголки древнего города на гондолах многим туристам на сей раз не удалось.

Феномен серьезного обмеления венецианских каналов наблюдается уже третий год подряд. Так, в канун нового 2017 года уровень воды в Венецианской лагуне, а затем и в городских каналах из-за сильнейшего отлива опустился на 66 сантиметров ниже уровня моря. Впрочем, в истории Венеции бывали моменты, когда он был еще ниже. Так, например, в 1934 году он упал на 121 сантиметр. Причина этого явления, наблюдаемого в основном зимой, заключается в комбинации погодных факторов, при которой высокое давление и сильные отливы сопровождаются малыми осадками.