СОЧИ, 2 фев — РИА Новости. Для расширения горнолыжного курорта "Роза Хутор" будет восстановлена сеть туристических эко-маршрутов советских времен, рассказал журналистам заместитель гендиректора по развитию Николай Шленцов.
В этом сезоне на курорте появились новая канатная дорога и восемь километров трасс, сейчас в "Роза Хутор" сосредоточатся на качестве отдыха и клиентском сервисе.
Также Шленцов подтвердил, что в 2017 году курорт получил в аренду 1160 гектаров земли, расположенной преимущественно на северном склоне хребта Аибга на рекреационной территории Сочинского национального парка и природного заказника.
Курорт "Роза Хутор" восстановит туристические маршруты советских времен
СОЧИ, 2 фев — РИА Новости. Для расширения горнолыжного курорта "Роза Хутор" будет восстановлена сеть туристических эко-маршрутов советских времен, рассказал журналистам заместитель гендиректора по развитию Николай Шленцов.