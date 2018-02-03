Курорт "Роза Хутор" восстановит туристические маршруты советских времен

СОЧИ, 2 фев — РИА Новости. Для расширения горнолыжного курорта "Роза Хутор" будет восстановлена сеть туристических эко-маршрутов советских времен, рассказал журналистам заместитель гендиректора по развитию Николай Шленцов.

В этом сезоне на курорте появились новая канатная дорога и восемь километров трасс, сейчас в "Роза Хутор" сосредоточатся на качестве отдыха и клиентском сервисе.

Также Шленцов подтвердил, что в 2017 году курорт получил в аренду 1160 гектаров земли, расположенной преимущественно на северном склоне хребта Аибга на рекреационной территории Сочинского национального парка и природного заказника.



"Один из ключевых элементов расширения на тех землях, которые мы получили, это эко-туризм. Мы планируем в течение сезонов 2018–2020 годов активно прорабатывать и создавать сеть туристических эко-маршрутов и кемпингов. Мы воссоздаем, восстанавливаем то, что уже существовало в стране в 1960-70-х — разветвленную и популярную сеть советских туристических маршрутов", — подчеркнул Шленцов.