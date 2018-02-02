В Таиланде российскую туристку задержали за хранение кораллов

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Двадцатилетнюю туристку из России задержали в таиландской провинции Пхукет за хранение кораллов, ей грозит тюремное заключение или штраф, сообщает издание Phuket News со ссылкой на полицию района Карон.

По данным издания, сосед россиянки Лилии Кармановой увидел, как она пыталась отбелить кораллы с помощью специального средства в арендованном бунгало на пляже Карон.

Как заявил представитель отдела морских и прибрежных ресурсов (DMCR) Нарес Чупуенг, ведомство в среду получило сообщение, что туристка из России пыталась отбелить кораллы. Представители отдела прибыли к ее бунгало, но девушки там не было. Тем не менее, внутри они нашли кораллы, помещенные в отбеливатель.

Полиция издала ордер на ее арест, девушка была задержана в четверг. Сейчас Карманова находится под арестом в Провинциальном суде Пхукета.

"Мы принесли кораллы в полицию Карона, так как обладать кораллами незаконно", — приводит издание слова Чупуенга.

Отмечается, что девушке грозит штраф в 20 тысяч бат (638 долларов) или тюремное заключение сроком до года, либо и то, и другое.