YouTube стал самым популярным сайтом у пассажиров московских аэропортов

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Столичный "МегаФон" провел исследование трафика мобильного интернета в аэропортах Домодедово, Шереметьево и Внуково в январе 2018 года.

Выяснилось, что объём передачи данных во время задержек рейсов увеличивался на 10% по сравнению с обычными днями, сообщил технический директор московского филиала "МегаФона" Евгений Новосёлов.

В январе из-за погодных условий в московских аэропортах периодически опаздывали и отменялись рейсы, в том числе 3, 12 и 31 января. Пассажиры ожидали начала посадки, проводя время в глобальной сети.

В Топ-5 по объему трафика передачи данных вошли YouTube и социальные сети Instagram, Facebook и ВКонтакте. Российский видеохостинг Rutube попал на шестое место, WhatsApp — единственный мессенджер, вошедший в Топ-10, — оказался на 8-ой позиции.

Просмотр почты также занял существенную долю в общем объеме потребленного абонентами трафика. Замкнул "мобильную десятку" iTunes. Доля высокоскоростного 4G+ в общем трафике мобильного Интернета составила 80%.