МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Столичный "МегаФон" провел исследование трафика мобильного интернета в аэропортах Домодедово, Шереметьево и Внуково в январе 2018 года.
Выяснилось, что объём передачи данных во время задержек рейсов увеличивался на 10% по сравнению с обычными днями, сообщил технический директор московского филиала "МегаФона" Евгений Новосёлов.
В январе из-за погодных условий в московских аэропортах периодически опаздывали и отменялись рейсы, в том числе 3, 12 и 31 января. Пассажиры ожидали начала посадки, проводя время в глобальной сети.
Просмотр почты также занял существенную долю в общем объеме потребленного абонентами трафика. Замкнул "мобильную десятку" iTunes. Доля высокоскоростного 4G+ в общем трафике мобильного Интернета составила 80%.