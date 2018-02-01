Туроператор рассказал, какие отели в Египте будут иметь спрос у россиян

ХУРГАДА (Египет), 1 фев — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Четырехзвездочные отели будут пользоваться наибольшим спросом среди россиян после окончательного открытия египетских курортов, заявил РИА Новости управляющий менеджер компании TEZ TOUR Egypt в Хургаде Тамер Саид.

Прямые рейсы между Москвой и Каиром, остановленные в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Петербург, должны возобновиться с февраля 2018 года. Решению об открытии авиасообщения предшествовала большая работа по усилению мер безопасности в аэропорту египетской столицы. Туроператоры теперь могут продавать туры в Египет на базе регулярного авиасообщения с Каиром.

Собеседник агентства уверен, что произойдёт взрыв спроса, как только Россия полностью откроет Египет, и мест в отелях не останется вообще.

"По моему мнению, наибольшим спросом у россиян будут пользоваться отели категории 4 звезды, так как они рассчитаны на средний класс российских потребителей. Естественно, будут востребованы и отели более высоких категорий. При этом стоит учесть, что категория 5 звёзд "резиновая". Есть номера по $25, а есть и по $250", — сказал он.

Саид также отметил, что в любом случае востребованы будут отели, работающие по системе "все включено", так как большинство гостей приезжают с детьми.