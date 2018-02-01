СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости. Возобновление авиасообщения с Египтом не приведет к оттоку туристов с крымских курортов, заявил глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
"Нам говорили, что вот откроется турецкое направление, и в Крыму не будет ни одного отдыхающего. Но ничего шокирующего не произошло. То же самое будет и с Египтом — для Крыма ничего глобально не поменяется. Сравнивать Крым и Египет смысла нет никакого", — сказал Черняк в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".
Он пояснил, что пляжный сезон на курортах Египта открывается поздней осенью, когда в Крыму он уже закрыт, а потому конкуренции тут быть не может. Черняк также подчеркнул, что единственное востребованное направление в Египте – это пляжный отдых, в то время как в Крыму развивается оздоровительная составляющая.
Он добавил, что в Крыму расположено множество достопримечательностей уникальных исторических, археологических и природных.