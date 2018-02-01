СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости. Возобновление авиасообщения с Египтом не приведет к оттоку туристов с крымских курортов, заявил глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Прямые рейсы между Москвой и Каиром, остановленные в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Петербург, должны возобновиться с февраля 2018 года. Решению об открытии авиасообщения предшествовала большая работа по усилению мер безопасности в аэропорту египетской столицы. Туроператоры теперь могут продавать туры в Египет на базе регулярного авиасообщения с Каиром.

"Нам говорили, что вот откроется турецкое направление, и в Крыму не будет ни одного отдыхающего. Но ничего шокирующего не произошло. То же самое будет и с Египтом — для Крыма ничего глобально не поменяется. Сравнивать Крым и Египет смысла нет никакого", — сказал Черняк в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".

Он пояснил, что пляжный сезон на курортах Египта открывается поздней осенью, когда в Крыму он уже закрыт, а потому конкуренции тут быть не может. Черняк также подчеркнул, что единственное востребованное направление в Египте – это пляжный отдых, в то время как в Крыму развивается оздоровительная составляющая.

"Когда у нас заканчивается пляжный высокий сезон летний, в Египте он только начинает набирать обороты. Поэтому по временным рамкам мы друг с другом не пересекаемся. Второе — мы не собираемся соревноваться или пытаться забрать пальму первенства у Египта или Турции, что касаемо пляжного отдыха. Наша главная задача – это лечебная составляющая, которая позволит нам сделать Крым круглогодичным. Крым будет развиваться в этом плане", — подчеркнул Черняк.

Он добавил, что в Крыму расположено множество достопримечательностей уникальных исторических, археологических и природных.