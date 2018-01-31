Россиянам, планирующим поездки в США, рекомендуют делать прививки от гриппа

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Ростуризм рекомендует россиянам, планирующим поездку в США и не привитым от гриппа, сделать прививку за три недели до поездки на фоне эпидемии, сообщает российское ведомство.

Роспотребнадзор в среду отмечал, что по данным Центра по контролю заболеваний (CDC) США на 3 неделе 2018 активность вирусов гриппа оставалась высокой, в 49-ти штатах и Пуэрто-Рико зарегистрирована эпидемия гриппа, в Гуаме — региональная, в двух штатах — локальная активность вирусов гриппа.

Отмечается, что было зарегистрировано более 12,8 тысячи случаев гриппа, из них в 82,4% случаев определен грипп А, в 17,6% случаев — грипп В. Уровень смертности от гриппа и пневмонии выше эпидемического порога.

"Федеральное агентство по туризму рекомендует российским гражданам, планирующим поездку в США и не привитым от гриппа, сделать прививку за три недели до поездки", — говорится в сообщении.

Ведомство напоминает, что в период эпидемии гриппа необходимо носить медицинскую маску в общественных местах и избегать контактов с зараженными. Также рекомендуется соблюдать правила личной гигиены и использовать средства неспецифической профилактики гриппа и ОРВИ.