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Стокгольм: новогодние каникулы на родине Карлсона

12:5031.01.2018
(обновлено: 12:52 31.01.2018)
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Стокгольмская ратуша и башня Риддархольмской церкви (на дальнем плане слева направо) в Стокгольме
Люди на набережной в Старом городе Стокгольма
Уличная торговля в Стокгольме
Каток в Королевском сквере в Старом городе Стокгольма
Станция зарядки электричеством автомобилей на набережной в Стокгольме
Улица Скомакаргатан в Стокгольме
Корабль на набережной в Старом городе Стокгольма
Здание риксдага (на дальнем плане) на острове Хельгеандсхольмен в районе Гамла Стан в центральной части Стокгольма
Памятник Карлу XII в Стокгольме
Прохожие на одной из улиц в Старом городе Стокгольма
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкКрупнейший город Швеции стоит на 14 островах, которые разделяют воды Балтийского моря и озера Меларен.Стокгольмская ратуша и башня Риддархольмской церкви (на дальнем плане слева направо) в Стокгольме
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Крупнейший город Швеции стоит на 14 островах, которые разделяют воды Балтийского моря и озера Меларен.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСогласно одной версии, название города переводится со шведского, как "остров, укрепленный сваями" (stock — столб или свая, holme — остров). По другой этимологии, название города произошло от шведского слова stack — залив, то есть "остров в заливе".Люди на набережной в Старом городе Стокгольма
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Согласно одной версии, название города переводится со шведского, как "остров, укрепленный сваями" (stock — столб или свая, holme — остров). По другой этимологии, название города произошло от шведского слова stack — залив, то есть "остров в заливе".
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкГлавная пешеходная улица Стокгольма называется Дроттнинггатан. Она протянулась на километр между районами Васастаден и Гамла Стан. Это место наибольшей концентрации магазинов, ресторанов и сувенирных лавок.Уличная торговля в Стокгольме
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Главная пешеходная улица Стокгольма называется Дроттнинггатан. Она протянулась на километр между районами Васастаден и Гамла Стан. Это место наибольшей концентрации магазинов, ресторанов и сувенирных лавок.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкКоролевский парк Кунгстрэдгорден в центре Стокгольма одно из самых популярных мест отдыха в городе. Летом здесь работают фонтаны, вокруг которых полно мелких кафе, а зимой вокруг статуи Карлу XIII заливается каток.Каток в Королевском сквере в Старом городе Стокгольма
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Королевский парк Кунгстрэдгорден в центре Стокгольма одно из самых популярных мест отдыха в городе. Летом здесь работают фонтаны, вокруг которых полно мелких кафе, а зимой вокруг статуи Карлу XIII заливается каток.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВ Стокгольме хорошо развита транспортная система: есть автобусы, метро, трамваи, городские паромы. Здесь можно взять в аренду электромобиль, одной заправки хватит примерно на 150 километров пробега в городском трафике. С февраля в Швеции вступил в силу закон, согласно которому власти выделяют финансирование тем домовладельцам, которые установили станции для подзарядки электромобилей.Станция зарядки электричеством автомобилей на набережной в Стокгольме
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
В Стокгольме хорошо развита транспортная система: есть автобусы, метро, трамваи, городские паромы. Здесь можно взять в аренду электромобиль, одной заправки хватит примерно на 150 километров пробега в городском трафике. С февраля в Швеции вступил в силу закон, согласно которому власти выделяют финансирование тем домовладельцам, которые установили станции для подзарядки электромобилей.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСамый старый район Стокгольма называется Гамла Стан, он расположен на маленьком острове в самом центре города. Здесь в XIII веке была построена первая крепость, которая и дала начало шведской столице.Улица Скомакаргатан в Стокгольме
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Самый старый район Стокгольма называется Гамла Стан, он расположен на маленьком острове в самом центре города. Здесь в XIII веке была построена первая крепость, которая и дала начало шведской столице.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкИменно в районе Гамла Стан находятся места, с которых начиналось строительство Стокгольма. Здесь располагаются Немецкая церковь XVII века, Дом старейшин, особняки Бунде и Тессинов, дворец Оксеншерны и Риддархольмская церковь XIII века - самое старое здание города.Корабль на набережной в Старом городе Стокгольма
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Именно в районе Гамла Стан находятся места, с которых начиналось строительство Стокгольма. Здесь располагаются Немецкая церковь XVII века, Дом старейшин, особняки Бунде и Тессинов, дворец Оксеншерны и Риддархольмская церковь XIII века - самое старое здание города.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкЗдание риксдага(на фото вдали) - шведского парламента - находится на острове Хельгеандсхольмен в центральной части Стокгольма. Дворец был построен в начале XX века. Парламент заседает в специальном помещении, открытом для посещения всех желающих. В одной из частей риксдага есть галерея, где выставляется порядка четырех тысяч картин, скульптур и других произведений искусства.Здание риксдага (на дальнем плане) на острове Хельгеандсхольмен в районе Гамла Стан в центральной части Стокгольма
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Здание риксдага(на фото вдали) - шведского парламента - находится на острове Хельгеандсхольмен в центральной части Стокгольма. Дворец был построен в начале XX века. Парламент заседает в специальном помещении, открытом для посещения всех желающих. В одной из частей риксдага есть галерея, где выставляется порядка четырех тысяч картин, скульптур и других произведений искусства.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкМестные жители шутят, что шведская столица наполовину состоит из воды, наполовину – из зелени. Стокгольм – очень чистый и зеленый город. На его территории нет ни одного производства, связанного с тяжелой промышленностью.Памятник Карлу XII в Стокгольме
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Местные жители шутят, что шведская столица наполовину состоит из воды, наполовину – из зелени. Стокгольм – очень чистый и зеленый город. На его территории нет ни одного производства, связанного с тяжелой промышленностью.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкЗа последние 15 лет туризм стал играть ключевую роль в экономике города. Ежегодно Стокгольм посещают около семи с половиной миллионов туристов, которые приезжают на родину Карлсона не только чтобы посетить все местные достопримечательности, но и чтобы проникнуться атмосферой города, в котором история абсолютно гармонично сочетается с антуражем современности.Прохожие на одной из улиц в Старом городе Стокгольма
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
За последние 15 лет туризм стал играть ключевую роль в экономике города. Ежегодно Стокгольм посещают около семи с половиной миллионов туристов, которые приезжают на родину Карлсона не только чтобы посетить все местные достопримечательности, но и чтобы проникнуться атмосферой города, в котором история абсолютно гармонично сочетается с антуражем современности.
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Столица Швеции расположена на протоках, соединяющих озеро Меларен с Балтийским морем. Разноцветные дома в центре города стоят столь плотно прижавшись друг к другу, что можно запросто гулять по их крышам, перешагивая с одной на другую. Неудивительно, что тут появился Карлсон, который живет на крыше. Прогулка по центру шведской столицы — в фотоленте Ria.ru.

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