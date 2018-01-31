Стокгольм: новогодние каникулы на родине Карлсона

За последние 15 лет туризм стал играть ключевую роль в экономике города. Ежегодно Стокгольм посещают около семи с половиной миллионов туристов, которые приезжают на родину Карлсона не только чтобы посетить все местные достопримечательности, но и чтобы проникнуться атмосферой города, в котором история абсолютно гармонично сочетается с антуражем современности.