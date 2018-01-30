В Крыму для туристов создали календарь самых интересных событий

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв — РИА Новости. В Крыму создали событийный календарь на 2018 год, в который вошло более 250 мероприятий, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

Календарь, который создавался сотрудниками министерства курортов и туризма совместно с администрациями муниципальных образований, будет презентован на VI туристском форуме "Открытый Крым".

"Чем больше Крым будет наполнять себя яркими событиями, тем чаще о нем будут говорить как о территории гостеприимства и безопасности. Мы будем всячески содействовать продвижению таких мероприятий и совместными усилиями продолжим формировать позитивный образ Крыма как самобытного туристического региона, способного дружелюбно и весело встречать гостей круглый год", — сказал журналистам Волченко.

По его мнению, событийный туризм является одним из самых перспективных и динамично развивающихся направлений в туризме, и его доля в секторе туристических услуг ежегодно увеличивается.

"Крым может гордиться своим потенциалом культурного и исторического наследия, на котором и основывается большинство фестивалей, праздников, событий", — подчеркнул Вадим Волченко.

В частности, в календарь вошли как традиционные крымские фестивали, ставшие международными, "Великое русское слово", "Экстрим Крым", "Генуэзский шлем", "Боспорские агоны", "Koktebel Jazz Party", "Крымские тулумбасы", "Альминские высоты", "Барабулька", "Воздушное братство", "№Live in Blue Bay", так и праздники, посвященные дням культуры различных народов Крыма — русских, украинцев, крымских татар, греков, армян, болгар, немцев, а также детские и юношеские фестивали, спортивные состязания.

В календарь также включены праздники открытия и закрытия курортного сезона, гастрономические фестивали, посвященные сбору урожая и винно-гастрономические фестивали.