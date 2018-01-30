В Бурятии передали в суд дело об избиении туристов из Германии

КРАСНОЯРСК, 30 янв — РИА Новости. Суд в Бурятии рассмотрит уголовное дело в отношении пяти молодых людей в возрасте от 17 до 20 лет, обвиняемых в избиении и ограблении двух пенсионеров из Германии, которые в течение месяца путешествовали на трейлере по Бурятии и соседним регионам, а в день нападения остались ночевать в Улан-Удэ, чтобы посмотреть спортивный праздник Сурхарбан, сообщил РИА Новости официальный представитель СУСК республики Дмитрий Столяров.

По данным следствия, в начале июня 2017 года на трейлере в Бурятию приехали двое пенсионеров-туристов из Германии. В течение месяца иностранцы съездили на Байкал, в соседние регионы, а после вернулись в Улан-Удэ, где хотели посетить национальный спортивный праздник Сурхарбан. Пара припарковалась возле ипподрома, где проходили скачки. Вечером после просмотра заездов иностранцы вернулись в свой трейлер. Позднее мимо их машины проходили пятеро молодых людей, которые участвовали в скачках в качестве наездников. Выпившие молодые люди увидели автомобиль с иностранными номерами и решили ограбить его владельцев.

По данным СК, они подбежали к машине и принялись ее раскачивать, чтобы вынудить находившихся внутри фургона иностранцев выйти. Затем один из подозреваемых сорвал регистрационный знак с автомобиля и стал требовать деньги за его возврат. После молодые люди выломали дверь фургона, вытащили на улицу одного из иностранцев и принялись его избивать. Затем один из нападавших забежал внутрь жилой части автомобиля, откуда похитил дорогой фотоаппарат. Также молодые люди похитили кошелек с деньгами. В результате разбойного нападения потерпевшим был причинен ущерб на общую сумму почти в 300 тысяч рублей. С похищенными вещами нападавшие скрылись. На следующий день некоторые из них приняли участие в скачках, но сразу после соревнований все участники нападения были задержаны.

"В настоящее время расследование по делу завершено и с утвердительным заключением направлено на рассмотрение в суд", — сказал представитель СУСК.