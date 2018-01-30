Каир: город тысячи минаретов и древних пирамид
13:5230.01.2018
(обновлено: 13:57 30.01.2018)
07920
© РИА Новости / Файед Эль-ГезириПерейти в фотобанкСтолица Египта - крупнейший город Ближнего Востока. Официально здесь проживают более восьми миллионов человек, еще почти двадцать живут в каирской агломерации.
Столица Египта - крупнейший город Ближнего Востока. Официально здесь проживают более восьми миллионов человек, еще почти двадцать живут в каирской агломерации.
© РИА Новости / Файед Эль-ГезириПерейти в фотобанкНа юго-западе Каира в дельте Нила находится Эль-Гиза - третий по численности населения город Египта. Место прославилось во времена IV династии фараонов после постройки великих пирамид.
На юго-западе Каира в дельте Нила находится Эль-Гиза - третий по численности населения город Египта. Место прославилось во времена IV династии фараонов после постройки великих пирамид.
© РИА Новости / Файед Эль-ГезириПерейти в фотобанкРядом с Эль-Гизой в Ливийской пустыне сохранился комплекс пирамид-гробниц фараонов Хеопса, Хефрена и Микерина, сооруженный в первой половине III тысячелетия до н. э.
Рядом с Эль-Гизой в Ливийской пустыне сохранился комплекс пирамид-гробниц фараонов Хеопса, Хефрена и Микерина, сооруженный в первой половине III тысячелетия до н. э.
© РИА Новости / Файед Эль-ГезириПерейти в фотобанкК концу XX века Гиза срослась с Каиром и на данный момент является западной (левобережной) частью каирского мегаполиса.
К концу XX века Гиза срослась с Каиром и на данный момент является западной (левобережной) частью каирского мегаполиса.
© РИА Новости / Файед Эль-ГезириПерейти в фотобанкКаир стоит по обоим берегам Нила в северной части Египта. Старый город находится на восточном берегу реки, а в западном Каире располагаются преимущественно правительственные здания и современные архитектурные постройки.
Каир стоит по обоим берегам Нила в северной части Египта. Старый город находится на восточном берегу реки, а в западном Каире располагаются преимущественно правительственные здания и современные архитектурные постройки.
© РИА Новости / Файед Эль-ГезириПерейти в фотобанкГород находится на границе с пустыней Сахарой, поэтому осадки здесь большая редкость. Но если уж задождит, то есть вероятность возникновения наводнений.
Город находится на границе с пустыней Сахарой, поэтому осадки здесь большая редкость. Но если уж задождит, то есть вероятность возникновения наводнений.
© РИА Новости / Файед Эль-ГезириПерейти в фотобанкСтарый Каир находится на восточном берегу реки. На протяжении веков эта часть города застраивалась хаотично, здесь много узких улочек, старых многоквартирных построек, а также сотни древних мечетей.
Старый Каир находится на восточном берегу реки. На протяжении веков эта часть города застраивалась хаотично, здесь много узких улочек, старых многоквартирных построек, а также сотни древних мечетей.
© РИА Новости / Файед Эль-ГезириПерейти в фотобанкКаир является туристическим центром страны и ее крупнейшим источником иностранной валюты.
Каир является туристическим центром страны и ее крупнейшим источником иностранной валюты.
© РИА Новости / Файед Эль-ГезириПерейти в фотобанкКаирская мечеть султана Хасана была построена в 1362 году для того, чтобы быть религиозной школой для всех четырех суннитских правовых школ. При возведении этого здания использовалась облицовка, демонтированная с великих пирамид.
Каирская мечеть султана Хасана была построена в 1362 году для того, чтобы быть религиозной школой для всех четырех суннитских правовых школ. При возведении этого здания использовалась облицовка, демонтированная с великих пирамид.
© РИА Новости / Файед Эль-ГезириПерейти в фотобанкПомимо пирамид и мечетей туристы могут увидеть многочисленные сокровища древних царств в крупнейших музеях, расположенных в городе: Каирском египетском музее, Коптском музее и Музее исламского искусства. В 2018 году планируется открытие еще одной сокровищницы - Великого Египетского музея в Гизе.
Помимо пирамид и мечетей туристы могут увидеть многочисленные сокровища древних царств в крупнейших музеях, расположенных в городе: Каирском египетском музее, Коптском музее и Музее исламского искусства. В 2018 году планируется открытие еще одной сокровищницы - Великого Египетского музея в Гизе.
Московский аэропорт "Домодедово" внес в расписание рейсы египетской авиакомпании EgyptAir по маршруту Каир-Москва. Начиная с 6 февраля, полеты будут осуществляться три раза в неделю — во вторник, четверг и воскресенье. Одно из любимых туристических направлений россиян — в фотоленте Ria.ru.
Комментарии
- Ирина Андреева
- Андрей Анненков
- Дмитрий Бабич
- Алена Березовская
- Владислав Бирюков
- Алексей Блинов
- Игорь Бочарников
- Искандер Валитов
- Сергей Варшавчик
- Дмитрий Виноградов
- Захар Виноградов
- Михаил Демурин
- Владимир Евсеев
- Елена Загородняя
- Ольга Зиновьева
- Валентин Зорин
- Ростислав Ищенко
- Дмитрий Киселев
- Вера Костамо
- Дмитрий Косырев
- Дмитрий Куликов
- Владимир Лепехин
- Федор Лукьянов
- Сергей Маркедонов
- Анастасия Мельникова
- Олег Назаров
- Игорь Николайчук
- Армен Оганесян
- Алексей Панкин
- Алексей Пилько
- Виталий Подвицкий
- Александр Рацимор
- Илья Ремесло
- Павел Родькин
- Петр Романов
- Михаил Ростовский
- Тимофей Сергейцев
- Максим Соколов
- Алёна Солнцева
- Елена Супонина
- Виталий Третьяков
- Александр Хроленко
- РИА Крым
- Россия для всех
- Дагестан. Место силы
- Наша Победа. День за днем
- История России. Новый взгляд
- Конкурс Импульс
- Социальный навигатор
- Навигатор абитуриента
- Найди меня, мама
- Год экологии
- РИА Рейтинг
- Лесопромышленный комплекс России
- Легкая промышленность
- Информационная безопасность
- WorldSkills
- Юбилейный Фестиваль "Спасская башня"
- Фестиваль Koktebel Jazz Party
- Онлайн СМИ МИА «Россия Сегодня»
Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»
© 2018 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Настоящий ресурс содержит материалы 18+