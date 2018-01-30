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Каир: город тысячи минаретов и древних пирамид

13:5230.01.2018
(обновлено: 13:57 30.01.2018)
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Дети фотографируются на набережной в Каире. На дальнем плане: Каирская телебашня
Сфинкс и пирамида в Эль-Гизе, пригороде Каира
Группа туристов верхом на лошадях и верблюдах во время экскурсии к древнеегипетским пирамидам в Эль-Гизе, пригороде Каира. Слева: пирамида Микерина (Менкаура)
Дети играют в футбол на улиц Каира. На дальнем плане: древнеегипетская пирамида в Эль-Гизе, пригороде Каира
Река Нил в Каире. На дальнем плане: Каирская телебашня
Местность в окрестностях Каира. На дальнем плане: древнеегипетская пирамида
Мечеть в Старом городе Каира
Туристы фотографируются на фоне древнеегипетских пирамид в Эль-Гизе, пригороде Каира
Интерьер мечети султана Хассана в Каире
Дети играют в переулке Каира
© РИА Новости / Файед Эль-ГезириПерейти в фотобанкСтолица Египта - крупнейший город Ближнего Востока. Официально здесь проживают более восьми миллионов человек, еще почти двадцать живут в каирской агломерации.Дети фотографируются на набережной в Каире. На дальнем плане: Каирская телебашня
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
Перейти в фотобанк
Столица Египта - крупнейший город Ближнего Востока. Официально здесь проживают более восьми миллионов человек, еще почти двадцать живут в каирской агломерации.
© РИА Новости / Файед Эль-ГезириПерейти в фотобанкНа юго-западе Каира в дельте Нила находится Эль-Гиза - третий по численности населения город Египта. Место прославилось во времена IV династии фараонов после постройки великих пирамид.Сфинкс и пирамида в Эль-Гизе, пригороде Каира
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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На юго-западе Каира в дельте Нила находится Эль-Гиза - третий по численности населения город Египта. Место прославилось во времена IV династии фараонов после постройки великих пирамид.
© РИА Новости / Файед Эль-ГезириПерейти в фотобанкРядом с Эль-Гизой в Ливийской пустыне сохранился комплекс пирамид-гробниц фараонов Хеопса, Хефрена и Микерина, сооруженный в первой половине III тысячелетия до н. э.Группа туристов верхом на лошадях и верблюдах во время экскурсии к древнеегипетским пирамидам в Эль-Гизе, пригороде Каира. Слева: пирамида Микерина (Менкаура)
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
Перейти в фотобанк
Рядом с Эль-Гизой в Ливийской пустыне сохранился комплекс пирамид-гробниц фараонов Хеопса, Хефрена и Микерина, сооруженный в первой половине III тысячелетия до н. э.
© РИА Новости / Файед Эль-ГезириПерейти в фотобанкК концу XX века Гиза срослась с Каиром и на данный момент является западной (левобережной) частью каирского мегаполиса.Дети играют в футбол на улиц Каира. На дальнем плане: древнеегипетская пирамида в Эль-Гизе, пригороде Каира
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
Перейти в фотобанк
К концу XX века Гиза срослась с Каиром и на данный момент является западной (левобережной) частью каирского мегаполиса.
© РИА Новости / Файед Эль-ГезириПерейти в фотобанкКаир стоит по обоим берегам Нила в северной части Египта. Старый город находится на восточном берегу реки, а в западном Каире располагаются преимущественно правительственные здания и современные архитектурные постройки.Река Нил в Каире. На дальнем плане: Каирская телебашня
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
Перейти в фотобанк
Каир стоит по обоим берегам Нила в северной части Египта. Старый город находится на восточном берегу реки, а в западном Каире располагаются преимущественно правительственные здания и современные архитектурные постройки.
© РИА Новости / Файед Эль-ГезириПерейти в фотобанкГород находится на границе с пустыней Сахарой, поэтому осадки здесь большая редкость. Но если уж задождит, то есть вероятность возникновения наводнений.Местность в окрестностях Каира. На дальнем плане: древнеегипетская пирамида
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
Перейти в фотобанк
Город находится на границе с пустыней Сахарой, поэтому осадки здесь большая редкость. Но если уж задождит, то есть вероятность возникновения наводнений.
© РИА Новости / Файед Эль-ГезириПерейти в фотобанкСтарый Каир находится на восточном берегу реки. На протяжении веков эта часть города застраивалась хаотично, здесь много узких улочек, старых многоквартирных построек, а также сотни древних мечетей.Мечеть в Старом городе Каира
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
Перейти в фотобанк
Старый Каир находится на восточном берегу реки. На протяжении веков эта часть города застраивалась хаотично, здесь много узких улочек, старых многоквартирных построек, а также сотни древних мечетей.
© РИА Новости / Файед Эль-ГезириПерейти в фотобанкКаир является туристическим центром страны и ее крупнейшим источником иностранной валюты.Туристы фотографируются на фоне древнеегипетских пирамид в Эль-Гизе, пригороде Каира
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
Перейти в фотобанк
Каир является туристическим центром страны и ее крупнейшим источником иностранной валюты.
© РИА Новости / Файед Эль-ГезириПерейти в фотобанкКаирская мечеть султана Хасана была построена в 1362 году для того, чтобы быть религиозной школой для всех четырех суннитских правовых школ. При возведении этого здания использовалась облицовка, демонтированная с великих пирамид.Интерьер мечети султана Хассана в Каире
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
Перейти в фотобанк
Каирская мечеть султана Хасана была построена в 1362 году для того, чтобы быть религиозной школой для всех четырех суннитских правовых школ. При возведении этого здания использовалась облицовка, демонтированная с великих пирамид.
© РИА Новости / Файед Эль-ГезириПерейти в фотобанкПомимо пирамид и мечетей туристы могут увидеть многочисленные сокровища древних царств в крупнейших музеях, расположенных в городе: Каирском египетском музее, Коптском музее и Музее исламского искусства. В 2018 году планируется открытие еще одной сокровищницы - Великого Египетского музея в Гизе.Дети играют в переулке Каира
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
Перейти в фотобанк
Помимо пирамид и мечетей туристы могут увидеть многочисленные сокровища древних царств в крупнейших музеях, расположенных в городе: Каирском египетском музее, Коптском музее и Музее исламского искусства. В 2018 году планируется открытие еще одной сокровищницы - Великого Египетского музея в Гизе.
Сфинкс и пирамида в Эль-Гизе, пригороде КаираКаир: город тысячи минаретов и древних пирамид13:5230.01.2018
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Московский аэропорт "Домодедово" внес в расписание рейсы египетской авиакомпании EgyptAir по маршруту Каир-Москва. Начиная с 6 февраля, полеты будут осуществляться три раза в неделю — во вторник, четверг и воскресенье. Одно из любимых туристических направлений россиян — в фотоленте Ria.ru.
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