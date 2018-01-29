В расписании "Домодедово" появились рейсы в Каир

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Московский аэропорт "Домодедово" внес в свое расписание уточнение даты начала полетов египетской авиакомпании EgyptAir по маршруту Каир-Москва, следует из данных воздушной гавани.

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Ранее "Домодедово" поставил в расписание рейсы в Каир отправлением с 1 февраля 2018 года. Теперь рейсы стоят отправлением с 6 февраля. Полеты запланированы три раза в неделю — вторник, четверг и воскресенье.

Рейсы между Москвой и Каиром до закрытия авиасообщения между Россией и Египтом осенью 2015 года выполняли "Аэрофлот" и EgyptAir. Египетский перевозчик и ранее выполнял полеты из "Домодедово". Из российской столицы в Каир компания летала рейсами MS 730, обратно — MS 729.

Прямые рейсы между Москвой и Каиром, остановленные в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Петербург, должны возобновиться с начала февраля 2018 года. Решению об открытии авиасообщения предшествовала большая работа по усилению мер безопасности в аэропорту египетской столицы. Добраться из Москвы в Каир можно и сейчас, но с пересадкой.