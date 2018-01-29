Ростуризм сообщил о появлении переносчиков вируса Зика в Турции

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Ростуризм призвал туроператоров, реализующих туры в Турцию, предупреждать своих клиентов о появлении в стране комаров-переносчиков вируса Зика, а россиян — учитывать эту информацию при планировании поездок, говорится на сайте ведомства.

Ранее в понедельник Роспотребнадзор сообщил, что на прибрежных территориях провинций Артвин, Ризе, Трабзон обнаружены комары-переносчики лихорадки Зика. В октябре 2017 года в данной местности было выявлено четыре случая заболевания человека вирусом Зика, все инфицированные заболели после посещения Кубы. Ареал обитания комаров может распространиться на центральные районы страны и северное побережье Черного моря. Власти принимают меры по сдерживанию распространения переносчиков лихорадки на территории страны.

"Федеральное агентство по туризму призывает российских граждан учитывать данные сведения при планировании поездок, а туроператоров, реализующих туры в Турцию, информировать своих клиентов о появлении комаров-переносчиков вируса Зика на территории страны", — говорится в сообщении.

Лихорадка Зика — вид вирусов рода Flavivirus, переносимый комарами. У людей вызывает заболевание, характерными симптомами которого являются сыпь, утомление, головная и суставная боль, лихорадка, отек суставов; окончательный диагноз ставится на основании лабораторных тестов. Специфичных лекарств против вируса Зика не существует.