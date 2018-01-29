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Карнавальная Венеция

17:3629.01.2018
(обновлено: 17:38 29.01.2018)
04130
Участники Венецианского карнавала на площади Сан-Марко в Италии. 28 января 2018 года
Маскарад на Гранд-канале во время Венецианского карнавала, Италия. 28 января 2018
Участники Венецианского карнавала в Италии. 28 января 2018 года
Участники Венецианского карнавала в Италии. 28 января 2018 года
Маскарад на Гранд-канале во время Венецианского карнавала, Италия. 28 января 2018
Участник Венецианского карнавала на площади Сан-Марко в Италии. 28 января 2018 года
Участники Венецианского карнавала в Италии. 28 января 2018 года
Участник Венецианского карнавала на площади Сан-Марко в Италии. 28 января 2018 года
Церемония открытия карнавала в Венеции, Италия. 27 января 2018 года
Участник Венецианского карнавала на площади Сан-Марко в Италии. 28 января 2018 года
Участники маскарада на Гранд-канале во время Венецианского карнавала, Италия. 28 января 2018 год
Танцоры из Южной Кореи выступают во время карнавала на площади Святого Марка в Венеции, Италия. 28 января 2018 года
Участники маскарада на Гранд-канале во время Венецианского карнавала, Италия. 28 января 2018 год
Участник Венецианского карнавала в Италии. 27 января 2018 года
Церемония открытия карнавала в Венеции, Италия. 27 января 2018 года
Участник Венецианского карнавала в Италии. 28 января 2018 года
© AFP 2018 / Filippo MonteforteСроки проведения карнавала в Венеции меняются каждый год - они зависят от даты Пасхи.Участники Венецианского карнавала на площади Сан-Марко в Италии. 28 января 2018 года
© AFP 2018 / Filippo Monteforte
Сроки проведения карнавала в Венеции меняются каждый год - они зависят от даты Пасхи.
© REUTERS / Manuel SilvestriКарнавал начинается в субботу, за две недели до "Жирного вторника" и заканчивается перед Великим постом, за 40 дней до Пасхи.Маскарад на Гранд-канале во время Венецианского карнавала, Италия. 28 января 2018
© REUTERS / Manuel Silvestri
Карнавал начинается в субботу, за две недели до "Жирного вторника" и заканчивается перед Великим постом, за 40 дней до Пасхи.
© REUTERS / Manuel SilvestriВ этом году праздник проходит под лозунгом "Creatum: Civitas Ludens", что значит "Творчество: город играющий". Главной темой всех мероприятий станет цирк.Участники Венецианского карнавала в Италии. 28 января 2018 года
© REUTERS / Manuel Silvestri
В этом году праздник проходит под лозунгом "Creatum: Civitas Ludens", что значит "Творчество: город играющий". Главной темой всех мероприятий станет цирк.
© REUTERS / Manuel SilvestriНачинаются торжества в субботу праздником "La Festa Veneziana". Вечером венецианцы собираются на центральной площади Сан Марко, слушают гимн республики, после чего в небе над ними пролетает бумажная голубка, заполненная конфетти. Считается, что блестка, упавшая на одежду, приносит большую удачу.Участники Венецианского карнавала в Италии. 28 января 2018 года
© REUTERS / Manuel Silvestri
Начинаются торжества в субботу праздником "La Festa Veneziana". Вечером венецианцы собираются на центральной площади Сан Марко, слушают гимн республики, после чего в небе над ними пролетает бумажная голубка, заполненная конфетти. Считается, что блестка, упавшая на одежду, приносит большую удачу.
© REUTERS / Manuel SilvestriВо второй день праздника прошел грандиозный Водный парад, во время которого ярко-украшенные гондолы проплыли вдоль Большого Канала. Его назвали "Вечирконда" ‒ от сочетания итальянских слов "Венеция", "цирк" и "волна".Маскарад на Гранд-канале во время Венецианского карнавала, Италия. 28 января 2018
© REUTERS / Manuel Silvestri
Во второй день праздника прошел грандиозный Водный парад, во время которого ярко-украшенные гондолы проплыли вдоль Большого Канала. Его назвали "Вечирконда" ‒ от сочетания итальянских слов "Венеция", "цирк" и "волна".
© AFP 2018 / Filippo MonteforteВенецианский карнавал - один из древнейших в мире. Указ об организации народного праздника накануне Великого поста был подписан Сенатом Венецианской республики в 1296 году.Участник Венецианского карнавала на площади Сан-Марко в Италии. 28 января 2018 года
© AFP 2018 / Filippo Monteforte
Венецианский карнавал - один из древнейших в мире. Указ об организации народного праздника накануне Великого поста был подписан Сенатом Венецианской республики в 1296 году.
© AFP 2018 / Filippo MonteforteВо время карнавала на городских площадях проводятся концерты, страиваются представления классического итальянского театра commedia dell'arte, устраиваются фейерверки.Участники Венецианского карнавала в Италии. 28 января 2018 года
© AFP 2018 / Filippo Monteforte
Во время карнавала на городских площадях проводятся концерты, страиваются представления классического итальянского театра commedia dell'arte, устраиваются фейерверки.
© AFP 2018 / Filippo MonteforteКаждый год во время карнавала проходит конкурс на лучший костюм. Участвовать в первенстве может любой, для этого надо заранее подать заявку.Участник Венецианского карнавала на площади Сан-Марко в Италии. 28 января 2018 года
© AFP 2018 / Filippo Monteforte
Каждый год во время карнавала проходит конкурс на лучший костюм. Участвовать в первенстве может любой, для этого надо заранее подать заявку.
© REUTERS / Manuel SilvestrОбладатель лучшего костюма выбирается в последний выходной день карнавала.Церемония открытия карнавала в Венеции, Италия. 27 января 2018 года
© REUTERS / Manuel Silvestr
Обладатель лучшего костюма выбирается в последний выходной день карнавала.
© AFP 2018 / Filippo MonteforteОдно из центральных событий карнавала пройдет 3 февраля. На этот день запланирован Фестиваль Марий - праздник, в честь давнего исторического события: освобождения пленных венецианских девушек, захваченных пиратами. Во время торжеств девушки в сопровождении кавалеров шествием проходят по центральным улицам Венеции, а потом на площади Святого Марка выбирают победительницу праздника.Участник Венецианского карнавала на площади Сан-Марко в Италии. 28 января 2018 года
© AFP 2018 / Filippo Monteforte
Одно из центральных событий карнавала пройдет 3 февраля. На этот день запланирован Фестиваль Марий - праздник, в честь давнего исторического события: освобождения пленных венецианских девушек, захваченных пиратами. Во время торжеств девушки в сопровождении кавалеров шествием проходят по центральным улицам Венеции, а потом на площади Святого Марка выбирают победительницу праздника.
© REUTERS / Manuel SilvestriУчастники маскарада во время "Вечирконды" на Большом канале.Участники маскарада на Гранд-канале во время Венецианского карнавала, Италия. 28 января 2018 год
© REUTERS / Manuel Silvestri
Участники маскарада во время "Вечирконды" на Большом канале.
© REUTERS / Manuel SilvestriТанцоры из Южной Кореи выступают во время карнавала на площади Святого Марка.Танцоры из Южной Кореи выступают во время карнавала на площади Святого Марка в Венеции, Италия. 28 января 2018 года
© REUTERS / Manuel Silvestri
Танцоры из Южной Кореи выступают во время карнавала на площади Святого Марка.
© AFP 2018 / Filippo MonteforteУчастники маскарада на Большом канале во время Венецианского карнавала.Участники маскарада на Гранд-канале во время Венецианского карнавала, Италия. 28 января 2018 год
© AFP 2018 / Filippo Monteforte
Участники маскарада на Большом канале во время Венецианского карнавала.
© REUTERS / Manuel SilvestriРовно в полдень 4 февраля в Венеции начнется шоу "Полет ангела". В этот момент девушка, облаченная в белые одежды, пролетит на канате от колокольни Сан-Марко к Дворцу Дожей. Роль ангела уже несколько лет исполняет победительница Фестиваля Марий предыдущего года.Участник Венецианского карнавала в Италии. 27 января 2018 года
© REUTERS / Manuel Silvestri
Ровно в полдень 4 февраля в Венеции начнется шоу "Полет ангела". В этот момент девушка, облаченная в белые одежды, пролетит на канате от колокольни Сан-Марко к Дворцу Дожей. Роль ангела уже несколько лет исполняет победительница Фестиваля Марий предыдущего года.
© REUTERS / Manuel SilvestriВ субботу, 11 февраля, в Венеции будет праздноваться День смеха и шуток. В полдень на площади Феретто пройдет "Полет осла" - пародия на "Полет Ангела".Церемония открытия карнавала в Венеции, Италия. 27 января 2018 года
© REUTERS / Manuel Silvestri
В субботу, 11 февраля, в Венеции будет праздноваться День смеха и шуток. В полдень на площади Феретто пройдет "Полет осла" - пародия на "Полет Ангела".
© REUTERS / Manuel SilvestriВ этот же день начнется финал конкурса на лучший карнавальный костюм и награждение победителей.Участник Венецианского карнавала в Италии. 28 января 2018 года
© REUTERS / Manuel Silvestri
В этот же день начнется финал конкурса на лучший карнавальный костюм и награждение победителей.
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Самый знаменитый карнавал в мире проходит в этом году с 27 января по 13 февраля. Маски Венеции — в фотоленте Ria.ru.

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