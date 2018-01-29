Самый знаменитый карнавал в мире проходит в этом году с 27 января по 13 февраля. Маски Венеции — в фотоленте Ria.ru.
Карнавальная Венеция
17:3629.01.2018
(обновлено: 17:38 29.01.2018)
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© AFP 2018 / Filippo MonteforteСроки проведения карнавала в Венеции меняются каждый год - они зависят от даты Пасхи.
Сроки проведения карнавала в Венеции меняются каждый год - они зависят от даты Пасхи.
© REUTERS / Manuel SilvestriКарнавал начинается в субботу, за две недели до "Жирного вторника" и заканчивается перед Великим постом, за 40 дней до Пасхи.
Карнавал начинается в субботу, за две недели до "Жирного вторника" и заканчивается перед Великим постом, за 40 дней до Пасхи.
© REUTERS / Manuel SilvestriВ этом году праздник проходит под лозунгом "Creatum: Civitas Ludens", что значит "Творчество: город играющий". Главной темой всех мероприятий станет цирк.
В этом году праздник проходит под лозунгом "Creatum: Civitas Ludens", что значит "Творчество: город играющий". Главной темой всех мероприятий станет цирк.
© REUTERS / Manuel SilvestriНачинаются торжества в субботу праздником "La Festa Veneziana". Вечером венецианцы собираются на центральной площади Сан Марко, слушают гимн республики, после чего в небе над ними пролетает бумажная голубка, заполненная конфетти. Считается, что блестка, упавшая на одежду, приносит большую удачу.
Начинаются торжества в субботу праздником "La Festa Veneziana". Вечером венецианцы собираются на центральной площади Сан Марко, слушают гимн республики, после чего в небе над ними пролетает бумажная голубка, заполненная конфетти. Считается, что блестка, упавшая на одежду, приносит большую удачу.
© REUTERS / Manuel SilvestriВо второй день праздника прошел грандиозный Водный парад, во время которого ярко-украшенные гондолы проплыли вдоль Большого Канала. Его назвали "Вечирконда" ‒ от сочетания итальянских слов "Венеция", "цирк" и "волна".
Во второй день праздника прошел грандиозный Водный парад, во время которого ярко-украшенные гондолы проплыли вдоль Большого Канала. Его назвали "Вечирконда" ‒ от сочетания итальянских слов "Венеция", "цирк" и "волна".
© AFP 2018 / Filippo MonteforteВенецианский карнавал - один из древнейших в мире. Указ об организации народного праздника накануне Великого поста был подписан Сенатом Венецианской республики в 1296 году.
Венецианский карнавал - один из древнейших в мире. Указ об организации народного праздника накануне Великого поста был подписан Сенатом Венецианской республики в 1296 году.
© AFP 2018 / Filippo MonteforteВо время карнавала на городских площадях проводятся концерты, страиваются представления классического итальянского театра commedia dell'arte, устраиваются фейерверки.
Во время карнавала на городских площадях проводятся концерты, страиваются представления классического итальянского театра commedia dell'arte, устраиваются фейерверки.
© AFP 2018 / Filippo MonteforteКаждый год во время карнавала проходит конкурс на лучший костюм. Участвовать в первенстве может любой, для этого надо заранее подать заявку.
Каждый год во время карнавала проходит конкурс на лучший костюм. Участвовать в первенстве может любой, для этого надо заранее подать заявку.
© REUTERS / Manuel SilvestrОбладатель лучшего костюма выбирается в последний выходной день карнавала.
Обладатель лучшего костюма выбирается в последний выходной день карнавала.
© AFP 2018 / Filippo MonteforteОдно из центральных событий карнавала пройдет 3 февраля. На этот день запланирован Фестиваль Марий - праздник, в честь давнего исторического события: освобождения пленных венецианских девушек, захваченных пиратами. Во время торжеств девушки в сопровождении кавалеров шествием проходят по центральным улицам Венеции, а потом на площади Святого Марка выбирают победительницу праздника.
Одно из центральных событий карнавала пройдет 3 февраля. На этот день запланирован Фестиваль Марий - праздник, в честь давнего исторического события: освобождения пленных венецианских девушек, захваченных пиратами. Во время торжеств девушки в сопровождении кавалеров шествием проходят по центральным улицам Венеции, а потом на площади Святого Марка выбирают победительницу праздника.
© REUTERS / Manuel SilvestriТанцоры из Южной Кореи выступают во время карнавала на площади Святого Марка.
Танцоры из Южной Кореи выступают во время карнавала на площади Святого Марка.
© AFP 2018 / Filippo MonteforteУчастники маскарада на Большом канале во время Венецианского карнавала.
Участники маскарада на Большом канале во время Венецианского карнавала.
© REUTERS / Manuel SilvestriРовно в полдень 4 февраля в Венеции начнется шоу "Полет ангела". В этот момент девушка, облаченная в белые одежды, пролетит на канате от колокольни Сан-Марко к Дворцу Дожей. Роль ангела уже несколько лет исполняет победительница Фестиваля Марий предыдущего года.
Ровно в полдень 4 февраля в Венеции начнется шоу "Полет ангела". В этот момент девушка, облаченная в белые одежды, пролетит на канате от колокольни Сан-Марко к Дворцу Дожей. Роль ангела уже несколько лет исполняет победительница Фестиваля Марий предыдущего года.
© REUTERS / Manuel SilvestriВ субботу, 11 февраля, в Венеции будет праздноваться День смеха и шуток. В полдень на площади Феретто пройдет "Полет осла" - пародия на "Полет Ангела".
В субботу, 11 февраля, в Венеции будет праздноваться День смеха и шуток. В полдень на площади Феретто пройдет "Полет осла" - пародия на "Полет Ангела".
© REUTERS / Manuel SilvestriВ этот же день начнется финал конкурса на лучший карнавальный костюм и награждение победителей.
В этот же день начнется финал конкурса на лучший карнавальный костюм и награждение победителей.
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