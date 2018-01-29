Карнавальная Венеция

Одно из центральных событий карнавала пройдет 3 февраля. На этот день запланирован Фестиваль Марий - праздник, в честь давнего исторического события: освобождения пленных венецианских девушек, захваченных пиратами. Во время торжеств девушки в сопровождении кавалеров шествием проходят по центральным улицам Венеции, а потом на площади Святого Марка выбирают победительницу праздника.