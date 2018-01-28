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Туризм

Уникальная саамская деревня открыта для туристов в Мурманской области

10:0028.01.2018
04180
Дом в саамской деревне Самь-Сыйт в поселке Ловозеро Мурманской области
Китайские туристы в саамской деревне Самь-Сыйт в поселке Ловозеро Мурманской области
Олeнь в саамской деревне Самь-Сыйт в поселке Ловозеро Мурманской области
Китайские туристы оставляют монетки у деревянных идолов в саамской деревне Самь-Сыйт в поселке Ловозеро Мурманской области
Китайские туристы и лосенок в саамской деревне Самь-Сыйт в поселке Ловозеро Мурманской области
Китайские туристы в юрте саамской деревни Самь-Сыйт в поселке Ловозеро Мурманской области
Китайские туристы с оленями в саамской деревне Самь-Сыйт в поселке Ловозеро Мурманской области
Китайские туристы катаются на оленьей упряжке в саамской деревне Самь-Сыйт в поселке Ловозеро Мурманской области
Саамская деревня Самь-Сыйт в поселке Ловозеро Мурманской области
© РИА Новости / Павел ЛьвовПерейти в фотобанкСаамская деревня "Самь-Сыйт" находится в 100 километрах от Мурманска в поселке Ловозеро.Дом в саамской деревне Самь-Сыйт в поселке Ловозеро Мурманской области
© РИА Новости / Павел Львов
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Саамская деревня "Самь-Сыйт" находится в 100 километрах от Мурманска в поселке Ловозеро.
© РИА Новости / Павел ЛьвовПерейти в фотобанкСвою землю община "Самь-Сыйт" получила в 2010 году. На этой территории находится первое частное оленеводство Мурманской области.Китайские туристы в саамской деревне Самь-Сыйт в поселке Ловозеро Мурманской области
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Свою землю община "Самь-Сыйт" получила в 2010 году. На этой территории находится первое частное оленеводство Мурманской области.
© РИА Новости / Павел ЛьвовПерейти в фотобанкВокруг деревни на территории в 50 гектаров были организованы пастбища для оленей.Олeнь в саамской деревне Самь-Сыйт в поселке Ловозеро Мурманской области
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Вокруг деревни на территории в 50 гектаров были организованы пастбища для оленей.
© РИА Новости / Павел ЛьвовПерейти в фотобанкПеред тем, как открыть поселение "Самь-Сыйт", саамы позвали в деревню шаманку. Она провела обряд и пообещала, что в этом месте у людей будут исполняться желания. Жители общины уверяют, что так оно и происходит.Китайские туристы оставляют монетки у деревянных идолов в саамской деревне Самь-Сыйт в поселке Ловозеро Мурманской области
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Перед тем, как открыть поселение "Самь-Сыйт", саамы позвали в деревню шаманку. Она провела обряд и пообещала, что в этом месте у людей будут исполняться желания. Жители общины уверяют, что так оно и происходит.
© РИА Новости / Павел ЛьвовПерейти в фотобанкСейчас в саамской общине живут 11 человек. Они занимаются фермерством и организуют экскурсии для туристов по поселению.Китайские туристы и лосенок в саамской деревне Самь-Сыйт в поселке Ловозеро Мурманской области
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Сейчас в саамской общине живут 11 человек. Они занимаются фермерством и организуют экскурсии для туристов по поселению.
© РИА Новости / Павел ЛьвовПерейти в фотобанкПо сути, "Самь-Сыйт" - это музей под открытым небом, где можно увидеть национальную одежду саамов, деревянные статуи и вигвамы, изготовленные согласно традициям древнего народа.Китайские туристы в юрте саамской деревни Самь-Сыйт в поселке Ловозеро Мурманской области
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
По сути, "Самь-Сыйт" - это музей под открытым небом, где можно увидеть национальную одежду саамов, деревянные статуи и вигвамы, изготовленные согласно традициям древнего народа.
© РИА Новости / Павел ЛьвовПерейти в фотобанкОсобой популярностью у приезжих пользуются олени, живущие в поселке. Животных разрешается кормить с рук, и они никогда не отказываются от угощения.Китайские туристы с оленями в саамской деревне Самь-Сыйт в поселке Ловозеро Мурманской области
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Особой популярностью у приезжих пользуются олени, живущие в поселке. Животных разрешается кормить с рук, и они никогда не отказываются от угощения.
© РИА Новости / Павел ЛьвовПерейти в фотобанкОблачившись в теплую, защищенную от ветра одежду, можно прокатиться на оленьей упряжке и насладиться пейзажами заснеженных рек, лесов и полей Кольского полуострова.Китайские туристы катаются на оленьей упряжке в саамской деревне Самь-Сыйт в поселке Ловозеро Мурманской области
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Облачившись в теплую, защищенную от ветра одежду, можно прокатиться на оленьей упряжке и насладиться пейзажами заснеженных рек, лесов и полей Кольского полуострова.
© РИА Новости / Павел ЛьвовПерейти в фотобанкПолная экскурсия по саамской деревне займет три часа, однако желающие могут остаться на ночь в гостевом домике.Саамская деревня Самь-Сыйт в поселке Ловозеро Мурманской области
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Полная экскурсия по саамской деревне займет три часа, однако желающие могут остаться на ночь в гостевом домике.
Саамская деревня Самь-Сыйт в поселке Ловозеро Мурманской областиУникальная саамская деревня открыта для туристов в Мурманской области10:0028.01.2018
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В поселке Ловозеро Мурманской области существует поселение "Самь-Сыйт", где все желающие могут познакомиться с бытом саамов — коренного народа Северной Европы.

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