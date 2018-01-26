Кадыров дал старт работе первого горнолыжного курорта в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 26 янв — РИА Новости. Официальный старт работе первого в Чечне горнолыжного курорта "Ведучи" дали глава Минкавказа Лев Кузнецов, первый замминистра, председатель совета директоров акционерного общества "Курорты Северного Кавказа" Одес Байсултанов и глава республики Рамзан Кадыров, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Как сообщалось ранее, к первому сезону для туристов на территории "Ведучи" построены базовые инфраструктурные объекты: четырехместная кресельная канатная дорога, трасса протяженностью около 1 километра, детский парк, учебная зона, сервисный центр, школа инструкторов, пункт проката и ремонта горнолыжного инвентаря и сопутствующая инфраструктура — основная подъездная дорога к курорту и паркинг.
Кузнецов и Байсултанов по прибытии на "Ведучи" получили в подарок горнолыжную экипировку, в которую сразу переоделись для участия в церемонии. Гости ознакомились с территорией курорта и планами его развития. Затем Кадыров и Кузнецов произвели символический пуск канатной дороги, дав таким образом официальный старт работе курорта.
Ежедневно "Ведучи" сможет принимать до 4,8 тысячи гостей. Будет создано 2 тысячи рабочих мест.