Кадыров дал старт работе первого горнолыжного курорта в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 26 янв — РИА Новости. Официальный старт работе первого в Чечне горнолыжного курорта "Ведучи" дали глава Минкавказа Лев Кузнецов, первый замминистра, председатель совета директоров акционерного общества "Курорты Северного Кавказа" Одес Байсултанов и глава республики Рамзан Кадыров, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Как сообщалось ранее, к первому сезону для туристов на территории "Ведучи" построены базовые инфраструктурные объекты: четырехместная кресельная канатная дорога, трасса протяженностью около 1 километра, детский парк, учебная зона, сервисный центр, школа инструкторов, пункт проката и ремонта горнолыжного инвентаря и сопутствующая инфраструктура — основная подъездная дорога к курорту и паркинг.

Кузнецов и Байсултанов по прибытии на "Ведучи" получили в подарок горнолыжную экипировку, в которую сразу переоделись для участия в церемонии. Гости ознакомились с территорией курорта и планами его развития. Затем Кадыров и Кузнецов произвели символический пуск канатной дороги, дав таким образом официальный старт работе курорта.

Строительство курорта завершится в 2025 году. К этому моменту на курорте будет создана вся необходимая инфраструктура, в том числе 17 горнолыжных трасс протяженностью в 16,5 километра разной степени сложности, семь канатных дорог, гостиничный комплекс и поселок шале, сервисные центры, горнолыжная школа, пункты проката и обслуживания, рестораны и кафе.

Ежедневно "Ведучи" сможет принимать до 4,8 тысячи гостей. Будет создано 2 тысячи рабочих мест.