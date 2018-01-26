МИД предупредил российских туристов о наводнении в Париже

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. МИД РФ предупредил российских туристов об опасности выхода Сены из берегов и закрытии ряда ж/д станций Парижа, говорится в Twitter департамента ситуационно-кризисного центра МИД РФ.

"Франция – дожди, выход реки Сены из берегов и подтопления в Париже; до 31.01 ожидаются сбои на городской ж/д линии "RER C" (закрыты станции: Saint-Michel Notre-Dame, Musee d'Orsay, Invalides, Champ de Mars, Avenue du President Kennedy, Boulainvilliers); пик наводнения 27-28.01", — сообщили в ведомстве.

Уровень воды в главной парижской артерии — реке Сене — из-за паводка может подняться до отметки лета 2016 года, сообщила ранее французская государственная служба по мониторингу наводнений и паводков Vigicrues.

С понедельника по Сене прекращено судоходство — высокий уровень воды несет риск для кораблей и, в частности, популярных среди гостей Парижа речных трамвайчиков, связанный с беспрепятственным проходом под мостами. Помимо этого, в связи с подтоплением сильно ограничено движение на ветке С интегрированных в городскую систему транспорта электричек RER.

В связи с риском наводнения знаменитые парижские музеи прибегли к мерам по предупреждению подтопления. Так, Лувр закрыл для посещения часть коллекций исламского искусства, располагающихся на нижних этажах. В музеях Орсэ и Оранжери перенесли на февраль вечерние посещения, которые были запланированы на четверг.

Из-за продолжительных дождей в некоторых районах Франции в июне 2016 года произошли масштабные наводнения. Уровень воды в Сене в городской черте Парижа поднимался до рекордных показателей за последние 34 года — выше шести метров.