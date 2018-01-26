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МИД предупредил российских туристов о наводнении в Париже

15:1726.01.2018
(обновлено: 15:23 26.01.2018)
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© РИА Новости / Жюльен МаттиаПерейти в фотобанкРезкий рост уровня воды в Сене, из-за прошедших ливневых дождей. Архивное фотоРезкий рост уровня воды в Сене, из-за прошедших ливневых дождей. Архивное фото
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. МИД РФ предупредил российских туристов об опасности выхода Сены из берегов и закрытии ряда ж/д станций Парижа, говорится в Twitter департамента ситуационно-кризисного центра МИД РФ.

"Франция – дожди, выход реки Сены из берегов и подтопления в Париже; до 31.01 ожидаются сбои на городской ж/д линии "RER C" (закрыты станции: Saint-Michel Notre-Dame, Musee d'Orsay, Invalides, Champ de Mars, Avenue du President Kennedy, Boulainvilliers); пик наводнения 27-28.01", — сообщили в ведомстве.

Уровень воды в главной парижской артерии — реке Сене — из-за паводка может подняться до отметки лета 2016 года, сообщила ранее французская государственная служба по мониторингу наводнений и паводков Vigicrues.

Автомагистраль США 101 затоплена сточной водой из Монтесито-Крик в Монтесито, Калифорния, США. 9 января 2018
© AP Photo / Santa Barbara County Fire Department/ Mike Eliaso
Уходим под воду: к чему приведет глобальное потепление через 25 лет
С понедельника по Сене прекращено судоходство — высокий уровень воды несет риск для кораблей и, в частности, популярных среди гостей Парижа речных трамвайчиков, связанный с беспрепятственным проходом под мостами. Помимо этого, в связи с подтоплением сильно ограничено движение на ветке С интегрированных в городскую систему транспорта электричек RER.

В связи с риском наводнения знаменитые парижские музеи прибегли к мерам по предупреждению подтопления. Так, Лувр закрыл для посещения часть коллекций исламского искусства, располагающихся на нижних этажах. В музеях Орсэ и Оранжери перенесли на февраль вечерние посещения, которые были запланированы на четверг.

Из-за продолжительных дождей в некоторых районах Франции в июне 2016 года произошли масштабные наводнения. Уровень воды в Сене в городской черте Парижа поднимался до рекордных показателей за последние 34 года — выше шести метров.

Наводнение в Париже
© РИА Новости / Жюльен МаттиаПерейти в фотобанкДожди в столичном регионе Франции с перерывами идут уже несколько дней.Местные жители на одной из затопленных улиц в Париже, из-за прошедших ливневых дождей
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
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Дожди в столичном регионе Франции с перерывами идут уже несколько дней.
© РИА Новости / Жюльен МаттиаПерейти в фотобанкИз-за прошедших ливней вода в парижском отрезке Сены прибывала всю неделю, а в среду уровень воды достиг отметки в 5,12 метра.Резкий рост уровня воды в Сене, из-за прошедших ливневых дождей
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
Перейти в фотобанк
Из-за прошедших ливней вода в парижском отрезке Сены прибывала всю неделю, а в среду уровень воды достиг отметки в 5,12 метра.
© РИА Новости / Жюльен МаттиаПерейти в фотобанкВода в Сене продолжает прибывать со скоростью 1-2 см в час, уже затоплены некоторые прибрежные улицы.Пожарная автомашина на одной из затопленных улиц в Париже, из-за прошедших ливневых дождей
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
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Вода в Сене продолжает прибывать со скоростью 1-2 см в час, уже затоплены некоторые прибрежные улицы.
© РИА Новости / Жюльен МаттиаПерейти в фотобанкПик наводнения в городе ожидается к концу недели, когда уровень воды в Сене достигнет 6,2 метров.Одна из затопленных улиц в Париже, из-за прошедших ливневых дождей
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
Перейти в фотобанк
Пик наводнения в городе ожидается к концу недели, когда уровень воды в Сене достигнет 6,2 метров.
© РИА Новости / Жюльен МаттиаПерейти в фотобанкПаводок привел к закрытию некоторых станций парижского метро. Ожидается, что третья линия скоростного метро будет закрыта до пятницы.Местные жители переправляются на лодке на одной из затопленной улице в Париже, из-за прошедших ливневых дождей
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
Перейти в фотобанк
Паводок привел к закрытию некоторых станций парижского метро. Ожидается, что третья линия скоростного метро будет закрыта до пятницы.
© РИА Новости / Жюльен МаттиаПерейти в фотобанкВ понедельник знаменитые парижские речные кораблики Bateaux Mouches перестали ходить по Сене. Из-за прибывания воды навигация была закрыта.Резкий рост уровня воды в Сене, из-за прошедших ливневых дождей
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
Перейти в фотобанк
В понедельник знаменитые парижские речные кораблики Bateaux Mouches перестали ходить по Сене. Из-за прибывания воды навигация была закрыта.
© РИА Новости / Жюльен МаттиаПерейти в фотобанкИз-за угрозы затопления администрация Лувра была вынуждена закрыть нижний уровень отдела искусств ислама. Меры для сохранения произведений искусства принял и музей Орсе.Затопленные улицы в Париже, из-за прошедших ливневых дождей
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
Перейти в фотобанк
Из-за угрозы затопления администрация Лувра была вынуждена закрыть нижний уровень отдела искусств ислама. Меры для сохранения произведений искусства принял и музей Орсе.
© РИА Новости / Жюльен МаттиаПерейти в фотобанкМестные жители переправляются на лодке на одной из затопленных улиц в Париже.Местные жители переправляются на лодке на одной из затопленной улице в Париже, из-за прошедших ливневых дождей
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
Перейти в фотобанк
Местные жители переправляются на лодке на одной из затопленных улиц в Париже.
© РИА Новости / Жюльен МаттиаПерейти в фотобанкДоступ к набережным Сены был закрыт.Резкий рост уровня воды в Сене, из-за прошедших ливневых дождей
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
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Доступ к набережным Сены был закрыт.
© РИА Новости / Жюльен МаттиаПерейти в фотобанкСильное наводнение затронуло 23 департамента Франции.Местный житель едет на велосипеде по одной из затопленных улиц в Париже, из-за прошедших ливневых дождей.
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
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Сильное наводнение затронуло 23 департамента Франции.
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