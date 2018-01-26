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Путин назвал фестиваль "Первозданная Россия" уникальным событием

12:3626.01.2018
(обновлено: 19:32 26.01.2018)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкПосетители на открытии IV фестиваля Первозданная Россия в МосквеПосетители на открытии IV фестиваля Первозданная Россия в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Общероссийский фестиваль природы "Первозданная Россия" за годы существования стал заметным и важным событием в культурной и общественной жизни страны, говорится в обращении президента РФ Владимира Путина к участникам и гостям фестиваля.

Росянка в Водлозерском национальном парке в Архангельской области
© Игорь Подгорный / МИА "Россия сегодня"
Открылся юбилейный фестиваль "Первозданная Россия"

Приветствие главы государства на открытии фестиваля в пятницу в Центральном доме художника в Москве зачитал специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Полный текст приветствия также размещен на официальном сайте Кремля.

"В нынешнем году ваш творческий форум отмечает пятилетний юбилей. За прошедшее время он стал заметным, во многом уникальным событием в культурной и общественной жизни нашей страны", — говорится в приветствии Путина.

По словам президента, фестиваль объединил талантливых людей творческих профессий, представителей научного и образовательного сообществ и всех неравнодушных.

"В этом году, объявленном Годом добровольца и волонтёра, такой подвижнический труд имеет особое значение", — добавил Путин.

Глава государства подчеркнул, что экспозиции, представленные на фестивале, отличаются не только оригинальностью и глубиной замысла — эти работы несут важный просветительский характер, воспитывают экологическую культуру, учат бережному, ответственному отношению к окружающей среде.

На выставке работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
© МИА "Россия сегодня" / Виталий Тимкив
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Представители ведущих информагентств мира вошли в жюри конкурса Стенина
Пятый Общероссийский фестиваль природы "Первозданная Россия" пройдет в Москве с 26 января по 25 февраля. Фестиваль проводится с 2014 года. В течение месяца в Москве выставляются работы фотографов-натуралистов, а затем возможность увидеть эти кадры получают жители других городов РФ. Экспозиция открывает зрителю многоликую природу России: здесь представлены пейзажи из самых разных уголков страны, а также "портреты" диких животных.

Международное информационное агентство "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Общероссийского фестиваля природы "Первозданная Россия".

Сто лучших работ фотокорреспондентов МИА "Россия сегодня" можно будет увидеть на пятом общероссийском фестивале "Первозданная Россия. Журналисты "Россия сегодня" побывали в Забайкалье и Алтайском крае, в Крыму и на Камчатке, на Сахалине и Чукотке, чтобы зрители могли увидеть своими глазами белых медведей на острове Врангеля, лебедей-кликунов на Лебедином озере в заповедном Алтае и песцов на островах архипелага Земля Франца-Иосифа.

Открытие фестиваля "Первозданная Россия"
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВ Центральном доме художника на Крымской валу можно увидеть сто лучших работ фотокорреспондентов МИА "Россия сегодня", посвященных дикой природе.Экспозиция V общероссийского фестиваля природы Первозданная Россия в Центральном доме художника в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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В Центральном доме художника на Крымской валу можно увидеть сто лучших работ фотокорреспондентов МИА "Россия сегодня", посвященных дикой природе.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВ экспозиции представлены пейзажи из самых разных уголков страны, а также "портреты" диких животных.Открытие V общероссийского фестиваля природы Первозданная Россия в Центральном доме художника в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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В экспозиции представлены пейзажи из самых разных уголков страны, а также "портреты" диких животных.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкДля репортеров медиагруппы "Россия сегодня" участие в фестивале "Первозданная Россия" - награда, и возможность получить гарантированное удовольствие от того, что они делают, отметил на открытии выставки Глава фотослужбы МИА "Россия сегодня" Александр Штоль.Директор объединенной дирекции фотоинформации МИА Россия сегодня Александр Штоль на открытии V общероссийского фестиваля природы Первозданная Россия в Центральном доме художника в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Для репортеров медиагруппы "Россия сегодня" участие в фестивале "Первозданная Россия" - награда, и возможность получить гарантированное удовольствие от того, что они делают, отметил на открытии выставки Глава фотослужбы МИА "Россия сегодня" Александр Штоль.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВ рамках фестиваля будут представлены несколько спецпроектов: выставка финалистов и победителей престижного конкурса природной фотографии Wildlife Photographer of the Year, гостевая экспозиция лучших шведских фотографов, фотопроект "Антарктида", а также снимки из космоса космонавта Сергея Рязанского и 30 кадров-победителей всероссийского конкурса юных фотографов.Экспозиция V общероссийского фестиваля природы Первозданная Россия в Центральном доме художника в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
В рамках фестиваля будут представлены несколько спецпроектов: выставка финалистов и победителей престижного конкурса природной фотографии Wildlife Photographer of the Year, гостевая экспозиция лучших шведских фотографов, фотопроект "Антарктида", а также снимки из космоса космонавта Сергея Рязанского и 30 кадров-победителей всероссийского конкурса юных фотографов.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковВ выходные, 27-28 января, российские фотографы дикой природы в рамках фестиваля проведут встречи на которых расскажу о съемке природы в различных условиях, климате и ландшафтах.Посетители V общероссийского фестиваля природы Первозданная Россия в Центральном доме художника в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
В выходные, 27-28 января, российские фотографы дикой природы в рамках фестиваля проведут встречи на которых расскажу о съемке природы в различных условиях, климате и ландшафтах.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкДень волонтера при поддержке эколого-просветительского центра "Заповедники" пройдет на фестивале 3 февраля.Посетитель V общероссийского фестиваля природы Первозданная Россия в Центральном доме художника в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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День волонтера при поддержке эколого-просветительского центра "Заповедники" пройдет на фестивале 3 февраля.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковНа открытии пятого Общероссийского фестиваля природы "Первозданная Россия" выступил специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Он отметил тяжелый труд фотографов-натуралистов, которым иногда неделями в сложнейших условиях вдали от цивилизации приходится ждать удачного кадра.Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на открытии V общероссийского фестиваля природы Первозданная Россия в Центральном доме художника в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
На открытии пятого Общероссийского фестиваля природы "Первозданная Россия" выступил специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Он отметил тяжелый труд фотографов-натуралистов, которым иногда неделями в сложнейших условиях вдали от цивилизации приходится ждать удачного кадра.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВ рамках фестиваля "Первозданная Россия" 5 февраля пройдет День моря, во время которого выступят известные российские исследователи и путешественники. А 10 февраля посетителей ждет День птиц, когда сотрудники заповедников расскажут о программах исследования и сохранения диких видов, а фотографы-натуралисты поведают о секретах съемки пернатых.Экспозиция V общероссийского фестиваля природы Первозданная Россия в Центральном доме художника в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
В рамках фестиваля "Первозданная Россия" 5 февраля пройдет День моря, во время которого выступят известные российские исследователи и путешественники. А 10 февраля посетителей ждет День птиц, когда сотрудники заповедников расскажут о программах исследования и сохранения диких видов, а фотографы-натуралисты поведают о секретах съемки пернатых.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВ День защитника отечества, 23 февраля, гостей "Первозданной России" ждет традиционный день народов Севера, а закроют фестиваль научные выходные. В эти дни молодые ученые проведут серию научно-популярных лекций и научных представлений.Экспозиция V общероссийского фестиваля природы Первозданная Россия в Центральном доме художника в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
В День защитника отечества, 23 февраля, гостей "Первозданной России" ждет традиционный день народов Севера, а закроют фестиваль научные выходные. В эти дни молодые ученые проведут серию научно-популярных лекций и научных представлений.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЭкспозиция фестиваля "Первозданная Россия" будет работать в Центральном доме художника в Москве до 25 февраля, а потом отправится в другие российские города.Посетитель V общероссийского фестиваля природы Первозданная Россия в Центральном доме художника в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Экспозиция фестиваля "Первозданная Россия" будет работать в Центральном доме художника в Москве до 25 февраля, а потом отправится в другие российские города.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПосол Швеции в России Петер Эриксон на открытии V общероссийского фестиваля природы "Первозданная Россия" в Центральном доме художника в Москве.Посол Швеции в России Петер Эриксон на открытии V общероссийского фестиваля природы Первозданная Россия в Центральном доме художника в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Посол Швеции в России Петер Эриксон на открытии V общероссийского фестиваля природы "Первозданная Россия" в Центральном доме художника в Москве.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗаядлый фотоохотник и путешественник, автор книг "Живая природа России", "Птицы России" и "Мои знакомые леопарды" Валерий Малеев был удостоен диплома МИА "Россия сегодня" "За весомый вклад в развитие и популяризацию природной фотографии России".Валерий Малеев с дипломом МИА Россия сегодня За весомый вклад в развитие и популяризацию природной фотографии России на V общероссийском фестивале природы Первозданная Россия в Центральном доме художника в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Заядлый фотоохотник и путешественник, автор книг "Живая природа России", "Птицы России" и "Мои знакомые леопарды" Валерий Малеев был удостоен диплома МИА "Россия сегодня" "За весомый вклад в развитие и популяризацию природной фотографии России".
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Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Zhanna Nagornaya
Природа в России, конечно, уникальная, вот только мы по отношению к ее богатствам - варвары
12:40
26.01.2018
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