Путин назвал фестиваль "Первозданная Россия" уникальным событием

12:3626.01.2018
(обновлено: 19:32 26.01.2018)
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Общероссийский фестиваль природы "Первозданная Россия" за годы существования стал заметным и важным событием в культурной и общественной жизни страны, говорится в обращении президента РФ Владимира Путина к участникам и гостям фестиваля.
Приветствие главы государства на открытии фестиваля в пятницу в Центральном доме художника в Москве зачитал специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Полный текст приветствия также размещен на официальном сайте Кремля.
"В нынешнем году ваш творческий форум отмечает пятилетний юбилей. За прошедшее время он стал заметным, во многом уникальным событием в культурной и общественной жизни нашей страны", — говорится в приветствии Путина.
По словам президента, фестиваль объединил талантливых людей творческих профессий, представителей научного и образовательного сообществ и всех неравнодушных.
"В этом году, объявленном Годом добровольца и волонтёра, такой подвижнический труд имеет особое значение", — добавил Путин.
Глава государства подчеркнул, что экспозиции, представленные на фестивале, отличаются не только оригинальностью и глубиной замысла — эти работы несут важный просветительский характер, воспитывают экологическую культуру, учат бережному, ответственному отношению к окружающей среде.
Пятый Общероссийский фестиваль природы "Первозданная Россия" пройдет в Москве с 26 января по 25 февраля. Фестиваль проводится с 2014 года. В течение месяца в Москве выставляются работы фотографов-натуралистов, а затем возможность увидеть эти кадры получают жители других городов РФ. Экспозиция открывает зрителю многоликую природу России: здесь представлены пейзажи из самых разных уголков страны, а также "портреты" диких животных.
Международное информационное агентство "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Общероссийского фестиваля природы "Первозданная Россия".
Сто лучших работ фотокорреспондентов МИА "Россия сегодня" можно будет увидеть на пятом общероссийском фестивале "Первозданная Россия. Журналисты "Россия сегодня" побывали в Забайкалье и Алтайском крае, в Крыму и на Камчатке, на Сахалине и Чукотке, чтобы зрители могли увидеть своими глазами белых медведей на острове Врангеля, лебедей-кликунов на Лебедином озере в заповедном Алтае и песцов на островах архипелага Земля Франца-Иосифа.
В Центральном доме художника на Крымской валу можно увидеть сто лучших работ фотокорреспондентов МИА "Россия сегодня", посвященных дикой природе.
В экспозиции представлены пейзажи из самых разных уголков страны, а также "портреты" диких животных.
Для репортеров медиагруппы "Россия сегодня" участие в фестивале "Первозданная Россия" - награда, и возможность получить гарантированное удовольствие от того, что они делают, отметил на открытии выставки Глава фотослужбы МИА "Россия сегодня" Александр Штоль.
В рамках фестиваля будут представлены несколько спецпроектов: выставка финалистов и победителей престижного конкурса природной фотографии Wildlife Photographer of the Year, гостевая экспозиция лучших шведских фотографов, фотопроект "Антарктида", а также снимки из космоса космонавта Сергея Рязанского и 30 кадров-победителей всероссийского конкурса юных фотографов.
В выходные, 27-28 января, российские фотографы дикой природы в рамках фестиваля проведут встречи на которых расскажу о съемке природы в различных условиях, климате и ландшафтах.
День волонтера при поддержке эколого-просветительского центра "Заповедники" пройдет на фестивале 3 февраля.
На открытии пятого Общероссийского фестиваля природы "Первозданная Россия" выступил специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Он отметил тяжелый труд фотографов-натуралистов, которым иногда неделями в сложнейших условиях вдали от цивилизации приходится ждать удачного кадра.
В рамках фестиваля "Первозданная Россия" 5 февраля пройдет День моря, во время которого выступят известные российские исследователи и путешественники. А 10 февраля посетителей ждет День птиц, когда сотрудники заповедников расскажут о программах исследования и сохранения диких видов, а фотографы-натуралисты поведают о секретах съемки пернатых.
В День защитника отечества, 23 февраля, гостей "Первозданной России" ждет традиционный день народов Севера, а закроют фестиваль научные выходные. В эти дни молодые ученые проведут серию научно-популярных лекций и научных представлений.
Экспозиция фестиваля "Первозданная Россия" будет работать в Центральном доме художника в Москве до 25 февраля, а потом отправится в другие российские города.
Посол Швеции в России Петер Эриксон на открытии V общероссийского фестиваля природы "Первозданная Россия" в Центральном доме художника в Москве.
Заядлый фотоохотник и путешественник, автор книг "Живая природа России", "Птицы России" и "Мои знакомые леопарды" Валерий Малеев был удостоен диплома МИА "Россия сегодня" "За весомый вклад в развитие и популяризацию природной фотографии России".