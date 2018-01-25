Роспотребнадзор предупредил туристов о вспышке кори в Сербии

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Роспотребнадзор призвал россиян учитывать вспышку кори в Сербии при планировании поездок, соответствующее сообщение размещено на сайте ведомства.

В Роспотребнадзоре сообщили, что следят за ситуацией с заболеваемостью корью в ряде стран Европы. "С начала октября 2017 года на территории Сербии зарегистрировано 1327 случаев кори, 33% заболевших госпитализировано, у 12,4% — отмечены тяжелые осложнения в виде пневмонии. Кроме того, зарегистрировано 5 летальных исходов", — заявили в Роспотребнадзоре со ссылкой на средства массовой информации и на официальный сайт Института общественного здравоохранения Сербии.

По данным службы, случаи кори регистрируются среди всех возрастных групп населения. Наибольшее число случаев зарегистрировано в городах Белград, Ниш, Кралево, на территориях Косово и Метохия среди населения в возрасте младше пяти лет и старше 30 лет.

"Роспотребнадзор обращает внимание граждан на эпидемиологическую обстановку и просит учитывать данную информацию при планировании поездок", — отметили в ведомстве.

"Основной причиной вспышки в Сербии, как и в других странах Европы, является низкий охват плановой иммунизацией населения (процент охвата – менее 73%). Данный уровень иммунизации является самым низким среди стран Балканского полуострова", — рассказали в Роспотребнадзоре.