Алтайские морозы стали причиной резкого сокращения площади незамерзающего озера Светлое, где ежегодно зимуют сотни лебедей-кликунов. Обитатели заказника — в фотоленте Ria.ru.
Ускользающая красота: "лебединое озеро" на алтайской зимовке
16:3625.01.2018
(обновлено: 18:03 25.01.2018)
016340
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкКаждый год сотни лебедей прилетают на зимовку к озеру Светлое в Алтайском крае.
Каждый год сотни лебедей прилетают на зимовку к озеру Светлое в Алтайском крае.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкОзеро не замерзает из-за теплых ключей, которые бьют в водоеме.
Озеро не замерзает из-за теплых ключей, которые бьют в водоеме.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкВ 1974 году вокруг озера был организован заказник "Лебединый", его площадь - более 38 тысяч гектаров. Помимо нескольких озер, в него входят 96 километров реки Катунь и около 70 островов.
В 1974 году вокруг озера был организован заказник "Лебединый", его площадь - более 38 тысяч гектаров. Помимо нескольких озер, в него входят 96 километров реки Катунь и около 70 островов.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкЕгеря, работающие в заказнике, в период зимовки подкармливают птиц.
Егеря, работающие в заказнике, в период зимовки подкармливают птиц.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкВ этом году из-за сильных морозов озеро Светлое стало затягиваться льдом.
В этом году из-за сильных морозов озеро Светлое стало затягиваться льдом.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкВблизи озера температура воздуха опустилась до минус 40 градусов.
Вблизи озера температура воздуха опустилась до минус 40 градусов.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкПлощадь озера уже сократилась в пять раз, однако егеря уверены, что озеро не замерзнет целиком и места хватит для всех зимующих здесь лебедей.
Площадь озера уже сократилась в пять раз, однако егеря уверены, что озеро не замерзнет целиком и места хватит для всех зимующих здесь лебедей.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкВ условиях экстремальных морозов лебедей стараются кормить чаще.
В условиях экстремальных морозов лебедей стараются кормить чаще.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкКаждый день им дают до 300 килограмм смеси из овса, ячменя и гороха.
Каждый день им дают до 300 килограмм смеси из овса, ячменя и гороха.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкБольшую часть времени птицы спят на воде, температура которой держится на уровне 6 градусов тепла.
Большую часть времени птицы спят на воде, температура которой держится на уровне 6 градусов тепла.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкНа данный момент в заказнике зимуют порядка 700 лебедей и 2000 уток.
На данный момент в заказнике зимуют порядка 700 лебедей и 2000 уток.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкЗаказник "Лебединый" расположен на Предалтайской равнине среди луговых степей и древних террас Катуни.
Заказник "Лебединый" расположен на Предалтайской равнине среди луговых степей и древних террас Катуни.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкВ России существует всего два "лебединых" заказника: в Анадырском районе Чукотского автономного округа и в Советском районе Алтайского края.
В России существует всего два "лебединых" заказника: в Анадырском районе Чукотского автономного округа и в Советском районе Алтайского края.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкВ зоне континентального климата Алтай - единственное место в стране, где лебеди остаются на зиму.
В зоне континентального климата Алтай - единственное место в стране, где лебеди остаются на зиму.
- Ирина Андреева
- Андрей Анненков
- Дмитрий Бабич
- Алена Березовская
- Владислав Бирюков
- Алексей Блинов
- Игорь Бочарников
- Искандер Валитов
- Сергей Варшавчик
- Дмитрий Виноградов
- Захар Виноградов
- Михаил Демурин
- Владимир Евсеев
- Елена Загородняя
- Ольга Зиновьева
- Валентин Зорин
- Ростислав Ищенко
- Дмитрий Киселев
- Вера Костамо
- Дмитрий Косырев
- Дмитрий Куликов
- Владимир Лепехин
- Федор Лукьянов
- Сергей Маркедонов
- Анастасия Мельникова
- Олег Назаров
- Игорь Николайчук
- Армен Оганесян
- Алексей Панкин
- Алексей Пилько
- Виталий Подвицкий
- Александр Рацимор
- Илья Ремесло
- Павел Родькин
- Петр Романов
- Михаил Ростовский
- Тимофей Сергейцев
- Максим Соколов
- Алёна Солнцева
- Елена Супонина
- Виталий Третьяков
- Александр Хроленко
- РИА Крым
- Россия для всех
- Дагестан. Место силы
- Наша Победа. День за днем
- История России. Новый взгляд
- Конкурс Импульс
- Социальный навигатор
- Навигатор абитуриента
- Найди меня, мама
- Год экологии
- РИА Рейтинг
- Лесопромышленный комплекс России
- Легкая промышленность
- Информационная безопасность
- WorldSkills
- Юбилейный Фестиваль "Спасская башня"
- Фестиваль Koktebel Jazz Party
- Онлайн СМИ МИА «Россия Сегодня»
Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»
© 2018 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Настоящий ресурс содержит материалы 18+