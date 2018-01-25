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Ускользающая красота: "лебединое озеро" на алтайской зимовке

16:3625.01.2018
(обновлено: 18:03 25.01.2018)
01630
Лебеди-кликуны зимуют на Лебедином озере, расположенном на территории государственного природного комплексного заказника Лебединый в Алтайском крае
Лебедь-кликун на Лебедином озере, расположенном на территории государственного природного комплексного заказника Лебединый в Алтайском крае
Лебеди-кликуны на Лебедином озере, расположенном на территории государственного природного комплексного заказника Лебединый в Алтайском крае
Лебеди-кликуны зимуют на Лебедином озере, расположенном на территории государственного природного комплексного заказника Лебединый в Алтайском крае
Лебеди-кликуны зимуют на Лебедином озере, расположенном на территории государственного природного комплексного заказника Лебединый в Алтайском крае
Лебеди-кликуны зимуют на Лебедином озере, расположенном на территории государственного природного комплексного заказника Лебединый в Алтайском крае
Лебеди-кликуны и утки зимуют на Лебедином озере, расположенном на территории государственного природного комплексного заказника Лебединый в Алтайском крае
Лебедь-кликун на Лебедином озере, расположенном на территории государственного природного комплексного заказника Лебединый в Алтайском крае
Лебедь-кликун на Лебедином озере, расположенном на территории государственного природного комплексного заказника Лебединый в Алтайском крае
Лебеди-кликуны зимуют на Лебедином озере, расположенном на территории государственного природного комплексного заказника Лебединый в Алтайском крае
Лебеди-кликуны зимуют на Лебедином озере, расположенном на территории государственного природного комплексного заказника Лебединый в Алтайском крае
Лебедь-кликун на Лебедином озере, расположенном на территории государственного природного комплексного заказника Лебединый в Алтайском крае
Лебедь-кликун на Лебедином озере, расположенном на территории государственного природного комплексного заказника Лебединый в Алтайском крае
Лебеди-кликуны зимуют на Лебедином озере, расположенном на территории государственного природного комплексного заказника Лебединый в Алтайском крае
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкКаждый год сотни лебедей прилетают на зимовку к озеру Светлое в Алтайском крае.Лебеди-кликуны зимуют на Лебедином озере, расположенном на территории государственного природного комплексного заказника Лебединый в Алтайском крае
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Каждый год сотни лебедей прилетают на зимовку к озеру Светлое в Алтайском крае.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкОзеро не замерзает из-за теплых ключей, которые бьют в водоеме.Лебедь-кликун на Лебедином озере, расположенном на территории государственного природного комплексного заказника Лебединый в Алтайском крае
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Озеро не замерзает из-за теплых ключей, которые бьют в водоеме.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкВ 1974 году вокруг озера был организован заказник "Лебединый", его площадь - более 38 тысяч гектаров. Помимо нескольких озер, в него входят 96 километров реки Катунь и около 70 островов.Лебеди-кликуны на Лебедином озере, расположенном на территории государственного природного комплексного заказника Лебединый в Алтайском крае
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
В 1974 году вокруг озера был организован заказник "Лебединый", его площадь - более 38 тысяч гектаров. Помимо нескольких озер, в него входят 96 километров реки Катунь и около 70 островов.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкЕгеря, работающие в заказнике, в период зимовки подкармливают птиц.Лебеди-кликуны зимуют на Лебедином озере, расположенном на территории государственного природного комплексного заказника Лебединый в Алтайском крае
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Егеря, работающие в заказнике, в период зимовки подкармливают птиц.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкВ этом году из-за сильных морозов озеро Светлое стало затягиваться льдом.Лебеди-кликуны зимуют на Лебедином озере, расположенном на территории государственного природного комплексного заказника Лебединый в Алтайском крае
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
В этом году из-за сильных морозов озеро Светлое стало затягиваться льдом.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкВблизи озера температура воздуха опустилась до минус 40 градусов.Лебеди-кликуны зимуют на Лебедином озере, расположенном на территории государственного природного комплексного заказника Лебединый в Алтайском крае
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Вблизи озера температура воздуха опустилась до минус 40 градусов.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкПлощадь озера уже сократилась в пять раз, однако егеря уверены, что озеро не замерзнет целиком и места хватит для всех зимующих здесь лебедей.Лебеди-кликуны и утки зимуют на Лебедином озере, расположенном на территории государственного природного комплексного заказника Лебединый в Алтайском крае
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Площадь озера уже сократилась в пять раз, однако егеря уверены, что озеро не замерзнет целиком и места хватит для всех зимующих здесь лебедей.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкВ условиях экстремальных морозов лебедей стараются кормить чаще.Лебедь-кликун на Лебедином озере, расположенном на территории государственного природного комплексного заказника Лебединый в Алтайском крае
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
В условиях экстремальных морозов лебедей стараются кормить чаще.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкКаждый день им дают до 300 килограмм смеси из овса, ячменя и гороха.Лебедь-кликун на Лебедином озере, расположенном на территории государственного природного комплексного заказника Лебединый в Алтайском крае
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Каждый день им дают до 300 килограмм смеси из овса, ячменя и гороха.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкБольшую часть времени птицы спят на воде, температура которой держится на уровне 6 градусов тепла.Лебеди-кликуны зимуют на Лебедином озере, расположенном на территории государственного природного комплексного заказника Лебединый в Алтайском крае
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Большую часть времени птицы спят на воде, температура которой держится на уровне 6 градусов тепла.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкНа данный момент в заказнике зимуют порядка 700 лебедей и 2000 уток.Лебеди-кликуны зимуют на Лебедином озере, расположенном на территории государственного природного комплексного заказника Лебединый в Алтайском крае
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
На данный момент в заказнике зимуют порядка 700 лебедей и 2000 уток.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкЗаказник "Лебединый" расположен на Предалтайской равнине среди луговых степей и древних террас Катуни.Лебедь-кликун на Лебедином озере, расположенном на территории государственного природного комплексного заказника Лебединый в Алтайском крае
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Заказник "Лебединый" расположен на Предалтайской равнине среди луговых степей и древних террас Катуни.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкВ России существует всего два "лебединых" заказника: в Анадырском районе Чукотского автономного округа и в Советском районе Алтайского края.Лебедь-кликун на Лебедином озере, расположенном на территории государственного природного комплексного заказника Лебединый в Алтайском крае
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
В России существует всего два "лебединых" заказника: в Анадырском районе Чукотского автономного округа и в Советском районе Алтайского края.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкВ зоне континентального климата Алтай - единственное место в стране, где лебеди остаются на зиму.Лебеди-кликуны зимуют на Лебедином озере, расположенном на территории государственного природного комплексного заказника Лебединый в Алтайском крае
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
В зоне континентального климата Алтай - единственное место в стране, где лебеди остаются на зиму.
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Алтайские морозы стали причиной резкого сокращения площади незамерзающего озера Светлое, где ежегодно зимуют сотни лебедей-кликунов. Обитатели заказника — в фотоленте Ria.ru.

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