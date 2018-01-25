Москва в 2017 году побила рекорд по числу туристов, заявил Собянин

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Москва в 2017 году побила рекорд по количеству туристов, в новогодние праздники город вошел в пятерку самых популярных туристических маршрутов в мире, заявил в четверг мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, прошедший год запомнился большим количеством массовых мероприятий. В частности, только в новогодних и рождественских мероприятиях приняли участие более 10 миллионов человек.

"Почти два месяца продолжалось массовое паломничество к мощам святителя Николая Чудотворца, десятки тысяч болельщиков посетили матчи Кубка Конфедераций. Всего в различных акциях и массовых мероприятиях 2017 года приняло участие более 50 миллионов человек", — сказал Собянин в ходе расширенного заседания коллегии ГУ МВД России по Москве.

Столичный градоначальник поблагодарил всех сотрудников органов безопасности, принимавших участие в обеспечении правопорядка в местах проведения массовых мероприятий.

"Хочу сказать огромное спасибо личному составу ГУ МВД по Москве за образцовое обеспечение правопорядка в ходе массовых мероприятий. Совершенно неслучайно, что в прошлом году был побит рекорд по числу туристов. В столицу приехало более 21 миллиона гостей, в новогодние праздники Москва вошла в пятерку самых популярных туристических маршрутов в мире", — отметил столичный градоначальник.