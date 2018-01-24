Ростуризм составил "черный список" отелей, завышающих цены

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Совет Федерации поддерживает разумную систему временного регулирования цен в гостиницах на время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, заявил РИА Новости в среду председатель экспертного совета по туризму при комитете Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин.

Ростуризм составил "черный список", куда вошла 41 гостиница, завышающая цены на услуги в период проведения чемпионата мира по футболу в России. Информация направлена ведомством в Федеральную антимонопольную службу и Роспотребнадзор для принятия мер.

"На период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года правительство Российской Федерации вводит временное регулирование гостиничных цен, устанавливая цены в зависимости от города и категории средства размещения. Например, в Санкт-Петербурге стоимость номеров в средствах размещения категории "без звезд" должна быть не более семи тысяч рублей за каждые сутки", — рассказал Фомин.

Сенатор уверен, что основная задача таких масштабных международных мероприятий, как чемпионат мира по футболу, — не кратковременное разовое извлечение сверхприбыли гостиницами, а создание долгосрочного задела для всей туристической отрасли страны.

"Если наши гости будут довольны и самим чемпионатом, и уровнем туристического сервиса, и ценами, то сработает "сарафанное радио", что привлечет к нам дополнительных туристов в последующие годы. Если же они приедут и будут платить за номера в гостиницах категории "без звезд" 30 тысяч рублей в сутки, это создаст негативный имидж нашей стране и сработает, наоборот, против увеличения въездного турпотока в будущем", — прокомментировал ситуацию Фомин.

"Поэтому мы однозначно поддерживаем данную разумную систему временного регулирования цен в гостиницах и проводимый Ростуризмом мониторинг", — сказал он.